«Частичный» ремонт обернулся большой проблемой

ЖИЛЬЦЫ НЕ ПУСТИЛИ РЕМОНТНИКОВ. ПРИШЛОСЬ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ САМИМ…

В 20-х числах июля республику облетела неприятная новость. В Канаше в одной из многоэтажек (проспект Ленина, дом 27) случилось жилищно-коммунальное ЧП — образовалась трещина между несущей колонной и примыкающей перегородкой, удерживающей межэтажные деревянные перекрытия. Часть жильцов сразу эвакуировали. Одних за счет средств городского бюджета переселили в гостиницу, другие попросили приюта у родственников. Что ж, дома-старички, как этот, перешагнувший за полувековой рубеж, время от времени подвержены таким катаклизмам. Но канашскую ситуацию усугубляла важная деталь — только в прошлом году в доме проводился капитальный ремонт.

В рамках краткосрочного плана капремонта здесь меняли системы холодного водоснабжения и канализации. В квартирах, расположенных на первом этаже, предстояло вскрыть полы, так как четырехэтажный дом стоит практически на земле, подвала в нем нет, только технический подпол глубиной сантиметров 30–40, в котором проведены трубопроводы общего пользования.

Однако не все жильцы впустили ремонтников в свои квартиры. Шесть собственников пояснили, что, не дожидаясь ремонта, заменили старые трубы самостоятельно. А пять ничем не мотивировали отказ.

И вот после капремонта, как уже сообщала «СЧ» («Последствия аварий устраняются», номер от 25 июля), потекла труба, проходящая через подпол квартиры, занимаемой жильцами-отказниками. Эксперты, которых отказники теперь уже охотно впустили, вскрыли полы в этой квартире.

Выяснилось, что вода из лопнувшей трубы подмыла основания кирпичных столбиков, на которые опирались лаги пола, они просели, отчего произошло смещение пола и, как следствие, межкомнатных перегородок. Разрушение столбиков, держащих деревянные лаги, происходило на протяжении длительного времени, а износившаяся вконец труба стала последней каплей, вызвавшей ЧП, определили специалисты.

Вот вам и капремонт, который собственники жилья оплачивают из своего кармана. А ответственные лица принимают выполненные работы, гарантируя их качество своими подписями в акте.

Мы попросили прокомментировать случившееся нескольких, самых важных, на взгляд редакции «СЧ», подписантов.

ДМИТРИЙ БАЙГУЛОВ, заместитель главы администрации города Канаша, начальник отдела ЖКХ:

— Объемы работ принимаются только в той части, в которой они выполнены. Я вам скажу больше: если бы администрация города совместно с фондом не проводила разъяснительную работу, таких отказов было бы в разы больше. Мы с каждым жильцом, который не допускает подрядную организацию, целенаправленно беседуем. Но, к сожалению, до некоторых не доходит. И никто их не может заставить. С жильцов, не допустивших ремонтников, обязательно берется письменный отказ — и по той квартире он имеется, и по остальным десяти.

Как бы ни было печально, но случившееся имеет и «положительный» аспект. Сейчас те пять собственников, которые отказались от ремонта и сами его не собирались делать, с распростертыми объятиями встретили ремонтную бригаду. А мы этот случай теперь выставляем наглядным примером, призывая горожан беспрепятственно допускать специалистов в квартиры, если их работы связаны с ремонтом общедомовых инженерных сетей. Кстати, в том же доме есть другие собственники, которые сами разломали какие-то легкие перекрытия, декоративные элементы, чтобы обеспечить максимальный доступ ремонтников к трубам. За это им огромное спасибо.

В начале этой недели подрядчик завершил работы по замене системы холодного водоснабжения и канализации в квартирах отказников. Работы по восстановлению полов и стен-перегородок должна провести управляющая компания за счет средств на текущий ремонт дома. Стоимость экспертизы дома оплатит городской бюджет.

МАКСИМ ИВАНОВ, первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики:

— Акт приемки подписывают семь-восемь ответственных лиц: руководитель республиканского фонда капремонта, заместитель главы по вопросам ЖКХ местной администрации, представитель технадзора, председатель совета многоквартирного дома, есть в акте и моя подпись. Но самый заинтересованный подписант — управляющая организация, которой предстоит в дальнейшем эксплуатировать дом после капремонта. Председатель совета многоквартирного дома, конечно, не менее заинтересован в качестве ремонта, но он не настолько компетентен, как руководитель или главный инженер управляющей компании — персоны, обратите внимание, лицензированные. И если капремонт выполнен некачественно или частично, управляющая компания в первую очередь должна забить тревогу.

Угрозы дальнейшего разрушения дома мы не видим. Большинство из эвакуированных жильцов вернулось в свои квартиры. Управляющая компания приступила к демонтажу перегородок в трех квартирах. В течение полутора недель, полагаем, вернутся остальные жильцы. Однако дом должен пройти обследования и экспертизы, в том числе геологическую.

Еще две структуры — НО «Республиканский фонд капремонта многоквартирных домов» и управляющая компания «Чистый город» (в ней снова сменился руководитель, это не тот человек, который принимал в прошлом году работы по капремонту), в чей адрес редакция также направила запросы, пока никак не прокомментировали ситуацию в Канаше.

Почти синхронно с канашским домом заявил о себе многоквартирный дом № 4 по улице Грасиса в Чебоксарах. На торцевом фасаде дома обрушилась облицовочная часть кирпичной кладки. Дом с прошлого года стоит в листе ожидания капремонта фасада. Сначала не удалось вовремя выбрать подрядчика. Теперь с ним вроде бы определились…

Между тем ход реализации республиканской программы капитального ремонта подробно обсуждался на еженедельной планерке Главы Чувашии Михаила Игнатьева в минувший понедельник. Генеральный директор НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Олимпиада Епифанова привела статистику: за семь месяцев 2017 года жителям республики начислено 544,9 млн рублей, собрано 506 млн рублей, собираемость достигла 93%. Общая просроченная задолженность собственников по уплате взносов за капремонт составляет 490 млн рублей, а «нулевыми» остаются 37 тысяч лицевых счетов.

Михаил Игнатьев раскритиковал Минстрой и фонд за затягивание сроков капитального ремонта в жилых домах, подчеркнув, что жители, которые добросовестно платят взносы за капремонт, должны быть уверены — работы в их доме будут сделаны качественно и своевременно.

Что касается несознательных граждан, отказывающихся пускать в свои квартиры рабочих для ремонта общедомового имущества, то они встречаются не только в Канаше. Но в Госдуме России уже рассматривается законопроект об установлении административной ответственности за недопуск ремонтного персонала в квартиру…

Фото cap.ru: Полная экспертиза по канашскому дому обойдется максимум в 650 тыс. рублей.