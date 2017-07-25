Последствия аварий устраняются

НО НАДО СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ОНИ НЕ ПОВТОРЯЛИСЬ В ДРУГИХ ДОМАХ

На минувшей неделе произошло сразу два жилищных ЧП. Вечером 21 июля в доме 27 по проспекту Ленина в Канаше образовалась трещина в колонне, удерживающей межэтажные деревянные перекрытия, в квартирах по стенам тоже пошли трещины. А днем ранее в доме по улице Грасиса в Чебоксарах обвалилась часть кирпичной облицовки с торца здания. Оба происшествия обсуждались на вчерашней еженедельной планерке у Главы республики.

По поручению Михаила Игнатьева на место происшествия в Канаш оперативно выезжали министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Михайлов и руководитель Государственной жилищной инспекции Чувашии Виктор Кочетков. Жители дома — всего 21 человек, в том числе и дети — были эвакуированы и размещены у родственников и в гостинице «Заря».

Как пояснил на планерке Владимир Михайлов, трещина появилась при движении конструктивных элементов крыла здания. По периметру здания были выставлены маячки, за сутки движения не зафиксировано. Вчера на место прибыла экспертная группа. По словам жильцов, дом строился полвека назад на насыпном грунте. Решение о пригодности дома для проживания будет принято после проведения обследования и получения экспертного заключения.

К обследованию конструктивных элементов многоквартирного дома в Канаше вчера приступила специализированная организация ООО «Артифэкс». После вскрытия деревянных полов в квартире № 2 эксперты установили, что вследствие подмыва оснований кирпичных столбов и их проседания произошло смещение лаг пола и его покрытия и, как следствие, межкомнатных перегородок. И отметили, что какие-либо фундаменты под опорными столбиками конструкций пола первого этажа отсутствуют, кирпичные столбики установлены непосредственно на грунт.

Виктор Кочетков сообщил на планерке некоторые подробности относительно причин ЧП в Канаше. Под квартирами первого этажа дома произошла протечка трубы, из-за чего было подмыто основание опорной колонны. У Главы республики возник вопрос: как могла потечь труба, если дом был принят после капитального ремонта (его, кстати, выполняла организация «Стройтехмаш») со всеми необходимыми подписями? Как это проглядела жилинспекция? Виктор Кочетков сослался на то, что один из жильцов, под квартирой которого лопнула труба, не пустил ремонтников в дом, и труба осталась дырявой. Но все равно акт был подписан, что вызвало справедливую жесткую критику Михаила Игнатьева.

А в доме на Грасиса в Чебоксарах, напомним, 20 июля обрушилась облицовочная кладка на площади около 10 квадратных метров между вторым и третьим этажами. По предварительному заключению экспертов, угрозы для жильцов сейчас нет. Дом значился в плане капремонта на 2016 год, но из-за того, что осенью-зимой работы на фасаде выполнять было нельзя, он был перенесен на 2017 год. Тогда надо было начать в мае этого года, сказал Глава Чувашии.

«Мы не оставим людей в беде», — заверил Михаил Игнатьев. И поручил принять все необходимые меры для ремонта домов, чтобы жильцы не терпели неудобства.

Фото cap.ru: Эти трещины всерьез напугали жильцов.