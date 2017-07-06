Косари состязались в мастерстве

ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН.

Лучшие косари района съехались на фестиваль-конкурс «Сенокос–2017» в деревне Большие Катраси.

Команды поселений состязались в умении косить, используя старинную и современную техники, метать стог, изобретать оригинальные скульптуры из сена, готовить сытный обед для косарей из блюд традиционной сельской кухни, заваривать в полевых условиях травяной чай. А пока шли конкурсы, с песнями и танцами выступали творческие коллективы. И даже погода в этот день была благосклонна к участникам фестиваля.

Лучшей признана дружная команда Атлашевского сельского поселения, показавшая самый высокий уровень мастерства и таланта. Победителям вручили кубок, а всем участникам — дипломы и призы.

Фото cap.ru: Главное — захватывать травы немного и работать всем корпусом, советуют бывалые косари.