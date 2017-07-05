Алена Аршинова встретилась с молодыми учеными

У НАУКИ ХОРОШЕЕ БУДУЩЕЕ

Лекция по сопромату необязательно должна быть скучной. Это доказала на своем примере кандидат химических наук, доцент Волжского филиала МАДИ Ирина Смолина. Молодой ученый стала победителем VI республиканского фестиваля среди молодых преподавателей вузов «Открытая лекция», который проводит Совет молодых ученых и специалистов Чувашии. На прошлой неделе в стенах Чувашской государственной сельхозакадемии состоялось награждение победителей.

— Я преподаю сложные технические дисциплины, — сообщила победительница корреспонденту «СЧ». — Лекция тоже была на сложную тему: «Напряженное состояние в точке». Я постаралась сделать ее максимально интересной для слушателей. Для этого мне пришлось пролистать горы методической литературы. На мою открытую лекцию пришли все желающие: и преподаватели, и члены Совета молодых ученых.

СПРАВКА «СЧ»

Совет молодых ученых и специалистов Чувашии создан при Минобразования в 2009 году. Он объединяет талантливую молодежь вузов и предприятий. Реализуемые проекты — конкурсы «Лучший молодой ученый», «Аспирант года», «Юный исследователь», фестиваль «Открытая лекция». Сам фестиваль, кстати, проводится в республике в шестой раз. В этом году его призерами стали Николай Мясников (ЧГПУ имени И.Я. Яковлева), Сергей Иванов (ЧГУ имени И.Н. Ульянова), Татьяна Виноградова (Чебоксарский филиал Московского политехнического университета) и Анна Трифонова (Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации).

Кстати, на церемонию награждения Ирина пришла не одна, а со своей семилетней дочкой Юлией. Девочка только-только закончила детский сад, но уже имеет большой опыт в проведении научных исследований. В этом году она, например, участвовала в республиканском конкурсе «Юный исследователь», где представила работу по коррозии деталей. «Мы вместе дома эксперименты ставили», — рассказывает мама маленького ученого.

…Заседание Совета молодых ученых и специалистов Чувашии прошло при участии депутата Госдумы России, заместителя председателя Комитета ГД по образованию Алены Аршиновой, министра образования и молодежной политики Чувашии Юрия Исаева, а также руководителей вузов Чувашии. «Вы выбрали непростой путь, путь инициативного человека. Благодаря вам наше образование, наука движутся вперед. Хочу пожелать вам успехов, сил и вдохновения что-то менять», — обратилась Алена Аршинова к молодым ученым республики, среди которых были и обладатели грантов разных уровней, и лауреаты госпремий.

В свою очередь собравшиеся предложили Алене Аршиновой, которая, как известно, является кандидатом политических наук, вступить в ряды Совета молодых ученых Чувашии. «Для меня это большая честь», — откликнулась на предложение парламентарий. После чего ей вручили значок совета.

В завершение встречи депутат ответила на вопросы молодых педагогов. Один из вопросов касался высокой психологической нагрузки на школьников во время сдачи ЕГЭ. «Негативную обстановку по большей части нагнетают родители, — ответила Алена Аршинова. — Если учишься, экзамен сдашь однозначно, как его ни назови. Вопрос в другом — ЕГЭ должен преобразовываться. Сейчас еще есть проблемы: не везде ведется видеонаблюдение, есть, на мой взгляд, необъективные стобалльники». «Конечно, некоторые считают, что лучше бы вовсе не сдавать экзамены, — добавил министр Юрий Исаев. — Но я уверен, ЕГЭ необходим, потому что нужен независимый от школы контроль положения дел в образовательной сфере. А волнение неизбежно на любом экзамене, и это в какой-то степени даже хорошо — оно держит в тонусе, не дает расслабиться».

В ТЕМУ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела итоги опроса, который проводился на официальном портале ЕГЭ среди выпускников и учащихся школ. Опрос проходил с 9 по 25 июня, участие в нем приняли около 7,5 тысячи посетителей портала.

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Фото: В фестивале «Открытая лекция» Ирина Смолина участвует в третий раз, но первое место заняла впервые.