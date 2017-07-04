Наш звездный Сокол

Дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, почетный гражданин 17 городов, в том числе и Чебоксар, его именем названы кратер на Луне, улицы, парк и школа. Прошло уже 13 лет, как не стало нашего легендарного земляка, космонавта № 3 Андрияна Николаева. Память о нем вчера почтили по всей Чувашии.

На его малой родине в селе Шоршелы Мариинско-Посадского района состоялся памятный митинг. На площади перед зданием Мемориального музейного комплекса имени космонавта собрались жители села, работники различных организаций, члены Ассоциации выпускников Казанского авиационного института, представители чувашских диаспор из 10 регионов России, а также родные и близкие прославленного сына чувашского народа. Участники митинга делились личными воспоминаниями о космонавте, рассказывали, каким он был в жизни, добрыми словами вспоминали мать Андрияна Григорьевича Анну Алексеевну. Завершился митинг возложением цветов и поминальной литургией в часовне-усыпальнице. Ее провел настоятель церкви святых мучеников Адриана и Наталии иерей Константин.

Накануне в селе прошел также традиционный велопробег «По дорогам Андрияна». Около 200 велосипедистов проделали путь от Шоршел до Мариинского Посада, финишировав у лесотехникума. В свое время юный Андриян преодолевал это расстояние пешком.