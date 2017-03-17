Информдень: разговор о важном

В минувшую среду, 15 марта, в республике прошел Единый информационный день. Руководители органов власти Чувашии провели встречи с населением и трудовыми коллективами во всех районах и городах республики.
В рамках единого информдня проведено более 370 встреч, в которых приняли участие порядка 10 тысяч жителей республики. Помимо вопросов, вошедших в повестку дня (а это, напомним, подготовка к проведению весенне-полевых работ и паводку, организация санитарной очистки и благоустройства территорий, профилактика правонарушений с использованием сети Интернет и другие), людей волнуют проблемы, от решения которых в ближайшей перспективе зависит качество их жизни или ситуация в населенных пунктах. В частности, были затронуты темы несвоевременного вывоза мусора и отсутствия должного освещения в поселке Кугеси Чебоксарского района, обеспечения медицинской помощью в шаговой доступности, отсутствия фельдшеров в некоторых ФАПах.
Около 200 человек обратились к руководителям органов власти по личным вопросам. Все обращения находятся на контроле руководства республики, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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