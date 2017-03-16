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В Чувашии подведены предварительные итоги Единого информационного дня

15 марта в Чувашской Республике прошел Единый информационный день. Руководители органов власти Чувашии провели встречи с населением и трудовыми коллективами во всех районах и городах республики. Среди главных тем, которые были обсуждены сегодня — подготовка к проведению весенне-полевых работ, осуществление дорожной деятельности, подготовка к весеннему паводку, организация работ по санитарной очистке и благоустройству территорий, сбор средств в рамках детского благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства. Кроме того, дополнительно были рассмотрены вопросы профилактики правонарушений, совершаемых с использованием мобильных телефонов, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и банковских карт, а также трансляция программ Национального телевидения Чувашии через систему спутникового телевидения.

Отметим, в 2017 году в Чувашии реализован новый этап развития регионального телевещания. С марта 2017 года программы Национального телевидения Чувашии можно смотреть в спутниковой сети «Триколор». Это стало возможным благодаря решению Главы республики Михаила Игнатьева, который поставил задачу достичь стопроцентного охвата населения программами республиканского телевидения.

В рамках единого информационного дня руководителями и членами информационных групп проведено более 370 встреч, в которых приняли участие порядка 10 тысяч жителей республики.

Помимо вопросов, вынесенных в повестку дня, людей волнуют проблемы, от решения которых в ближайшей перспективе зависит качество их жизни или ситуация в населенных пунктах. В частности, была затронута тема несвоевременного вывоза мусора и отсутствие должного освещения в пос. Кугеси Чебоксарского района, обеспечение медицинской помощью в шаговой доступности, отсутствие фельдшеров в некоторых ФАПах.

Отметим, около 200 человек обратились к руководителям органов власти по личным вопросам. Все обращения находятся на контроле руководства республики.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

16.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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