Посевная, паводок и субботники

Сегодня в Чувашии состоится Единый информационный день.
Основными его темами, сообщает официальный портал органов власти Чувашии, станут подготовка к проведению весенне-полевых работ и к весеннему паводку, организация работ по уборке, санитарной очистке и благоустройству территорий, обеспечение пожарной безопасности и осуществление дорожной деятельности в 2017 году.
Кроме того, в рамках информдня обсудят ход детского благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства». Будут также подняты вопросы о профилактике правонарушений и предупреждении мошенничеств, совершаемых с использованием мобильных телефонов, сети Интернет, а также банковских карт.
Члены 27 информационных групп проведут встречи с населением, трудовыми коллективами предприятий и организаций республики, ответят на актуальные вопросы жителей городов и районов. Ответы на некоторые вопросы, поступившие в ходе предыдущего информдня, читайте на 2й странице.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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