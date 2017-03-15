Главное Посевная, паводок и субботники Сегодня в Чувашии состоится Единый информационный день.

Основными его темами, сообщает официальный портал органов власти Чувашии, станут подготовка к проведению весенне-­полевых работ и к весеннему паводку, организация работ по уборке, санитарной очистке и благоустройству территорий, обеспечение пожарной безопасности и осуществление дорожной деятельности в 2017 году.

Кроме того, в рамках информдня обсудят ход детского благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства». Будут также подняты вопросы о профилактике правонарушений и предупреждении мошенничеств, совершаемых с использованием мобильных телефонов, сети Интернет, а также банковских карт.

Члены 27 информационных групп проведут встречи с населением, трудовыми коллективами предприятий и организаций республики, ответят на актуальные вопросы жителей городов и районов. Ответы на некоторые вопросы, поступившие в ходе предыдущего информдня, читайте на 2­й странице.

Метки: Информдень.



Метки: Главное A A A