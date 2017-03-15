ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
18:35 15.03.2017
21 марта в эфире ГТРК «Чувашия» и Национальной телерадиокомпании Чувашии премьера программы с Михаилом Игнатьевым «Приложение силы»
17:34 15.03.2017
Город Чебоксары примет участников IV Российского детско-юношеского хорового конкурса «Жаворонок — 2017»
16:19 15.03.2017
Хирурги Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию
15:27 15.03.2017
Лана Прусакова примет участие на чемпионате мира по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл
14:49 15.03.2017
Министр культуры Чувашии Константин Яковлев представил коллективу Театра оперы и балета нового художественного руководителя
14:16 15.03.2017
Михаил Игнатьев встретился с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Александром Порядиным
14:13 15.03.2017
Сегодня в Чувашии проходит Единый информационный день
11:15 15.03.2017
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в РФ благодарит Главу Чувашии за организацию рабочего визита в республику на высоком уровне
18:33 14.03.2017
«Советская Чувашия» и Чувашское отделение Сбербанка проведут «горячую линию»
16:23 14.03.2017
В Чувашии дан старт чемпионату России среди лиц с ПОДА по стрельбе из лука
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Вопрос-ответ, Главное
Информдень: вопросы и ответы

ПОЛУЧИЛ ДИПЛОМ – ИДИ В ШКОЛУ

Раньше выпускники педвузов по направлению отрабатывали в школе три года. Возможно ли сейчас такую практику возобновить?

Учителя Новочурашевской школы Ибресинского района

Минобразования Чувашии сообщает: подобная практика, правда, не в таком объеме, существует и сейчас в виде договоров о целевом обучении. Студенты, обучающиеся по таким договорам, заключенным с администрацией города или района, берут на себя обязательство о трудоустройстве в определенную организацию после завершения обучения в вузе.
Администрации муниципальных районов и городских округов и Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева уделяют большое внимание целевой подготовке специалистов на основе договоров, заключенных между университетом и администрациями муниципалитетов, в рамках квоты целевого приема, в объеме установленных на очередной год контрольных цифр приема. Так, за последние пять лет по целевому приему в университет зачислен 231 человек.
В Минобразования сообщили также – в каждом договоре указывается, сколько именно лет должен отработать выпускник после получения диплома. Кроме того, в договор обязательно должны быть включены меры социальной поддержки – это может быть дополнительная стипендия , проезд до места учебы, расходы на проживание и так далее. Если выпускник вуза не отработает положенный срок, согласно закону об образовании он должен будет вернуть потраченную на него сумму в двойном размере.
***

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ДОРОГЕ РАССМОТРЯТ ЧЕРЕЗ ГОД

Когда построят дорогу «Большие Шиуши – Чербай», соединяющую Аликовский район с Красночетайским районом?

Алексей ИВАНОВ, Аликовский район

Минтранс Чувашии сообщает: оба населенных пункта имеют подъезды с твердым покрытием и обеспечены круглогодичной транспортной связью с районными центрами и другими населенными пунктами республики. В 2017 году основные средства Дорожного фонда Чувашской Республики будут направлены на строительство автомобильных дорог по улицам сельских населенных пунктов, на ремонт и содержание существующей сети автомобильных дорог. Вопрос строительства автомобильной дороги между населенными пунктами Большие Шиуши и Чербай будет рассмотрен при формировании программы строительства дорог на 2018 год, с учетом возможностей Дорожного фонда республики и местных бюджетов, по предложению администраций вышеуказанных районов.
***

ПОЧЕМУ СОКРАТИЛИ РЕЙСЫ?

Автобусные перевозки рейсом по маршруту 154 «Чебоксары – Караево – Красноармейское» осуществляются нерегулярно. Это очень неудобно, ведь многие жители села Караево работают в селе Красноармейское.

Владимир ПЕТРОВ, Красноармейский район

Минтранс Чувашии сообщает: автобусный маршрут № 154 «Чебоксары – Караево – Красноармейское» обслуживает ГУП ЧР «Чувашавтотранс». Ввиду тяжелого финансового положения, а также в связи с простоем части автобусов в ожидании высокозатратного ремонта и отсутствием необходимого числа водителей предприятие было вынуждено принять решение о временном приостановлении перевозок и сокращении количества рейсов по ряду маршрутов, в том числе и по межмуниципальному маршруту № 154. В настоящее время отправление автобусов из Караево в Красноармейское осуществляется по рабочим дням в 07.13 и 16.38, а в выходные дни – в 07.35 и 16.55. Увеличение количества рейсов на маршруте № 154 «Чувашавтотранс» пока не планирует. В Минтрансе сообщили также, что администрацией Красноармейского района организован муниципальный маршрут № 267 «Санькасы – Караево» с отправлением автобусов из Караево по рабочим дням в 08.51, 11.25 и 14.55 с остановкой в селе Красноармейское.

***

РАССКАЖИТЕ МАМЕ ПРО МЕДОСМОТР

Почему итоги медицинского осмотра школьников не доводят до родителей? Сообщают только группы здоровья, а не выявленные заболевания…

Марина ВАСИЛЬЕВА, Красноармейский район

Минздрав Чувашии сообщает: порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних регламентирован приказом Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них».
Результаты медицинских осмотров в виде медицинского заключения о состоянии здоровья школьника (оно включает выявленные заболевания и отклонения в состоянии здоровья, группу здоровья, физическое развитие и др.) оформляются в 2 экземплярах. Один экземпляр хранится у участкового врача педиатра по месту жительства, другой находится в медицинском кабинете школы, где родители или законные представители ребенка могут получить его на руки.
Порядок доведения результатов профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних до его законных представителей определяется руководителем медицинской организации. При необходимости участковый педиатр назначает дополнительные обследования и проводит оздоровительные мероприятия.

Фото region-news.inf

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Вопрос-ответ, Главное, .

15.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Смотр строя и песни

Евгения ФЕДОРОВА, блогер

На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
Рубрики
Архив
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 75 queries in 0,481 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев