Информдень: вопросы и ответы

ПОЛУЧИЛ ДИПЛОМ – ИДИ В ШКОЛУ

Раньше выпускники педвузов по направлению отрабатывали в школе три года. Возможно ли сейчас такую практику возобновить?

Учителя Новочурашевской школы Ибресинского района

Минобразования Чувашии сообщает: подобная практика, правда, не в таком объеме, существует и сейчас в виде договоров о целевом обучении. Студенты, обучающиеся по таким договорам, заключенным с администрацией города или района, берут на себя обязательство о трудоустройстве в определенную организацию после завершения обучения в вузе.

Администрации муниципальных районов и городских округов и Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева уделяют большое внимание целевой подготовке специалистов на основе договоров, заключенных между университетом и администрациями муниципалитетов, в рамках квоты целевого приема, в объеме установленных на очередной год контрольных цифр приема. Так, за последние пять лет по целевому приему в университет зачислен 231 человек.

В Минобразования сообщили также – в каждом договоре указывается, сколько именно лет должен отработать выпускник после получения диплома. Кроме того, в договор обязательно должны быть включены меры социальной поддержки – это может быть дополнительная стипендия , проезд до места учебы, расходы на проживание и так далее. Если выпускник вуза не отработает положенный срок, согласно закону об образовании он должен будет вернуть потраченную на него сумму в двойном размере.

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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ДОРОГЕ РАССМОТРЯТ ЧЕРЕЗ ГОД

Когда построят дорогу «Большие Шиуши – Чербай», соединяющую Аликовский район с Красночетайским районом?

Алексей ИВАНОВ, Аликовский район

Минтранс Чувашии сообщает: оба населенных пункта имеют подъезды с твердым покрытием и обеспечены круглогодичной транспортной связью с районными центрами и другими населенными пунктами республики. В 2017 году основные средства Дорожного фонда Чувашской Республики будут направлены на строительство автомобильных дорог по улицам сельских населенных пунктов, на ремонт и содержание существующей сети автомобильных дорог. Вопрос строительства автомобильной дороги между населенными пунктами Большие Шиуши и Чербай будет рассмотрен при формировании программы строительства дорог на 2018 год, с учетом возможностей Дорожного фонда республики и местных бюджетов, по предложению администраций вышеуказанных районов.

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ПОЧЕМУ СОКРАТИЛИ РЕЙСЫ?

Автобусные перевозки рейсом по маршруту 154 «Чебоксары – Караево – Красноармейское» осуществляются нерегулярно. Это очень неудобно, ведь многие жители села Караево работают в селе Красноармейское.

Владимир ПЕТРОВ, Красноармейский район

Минтранс Чувашии сообщает: автобусный маршрут № 154 «Чебоксары – Караево – Красноармейское» обслуживает ГУП ЧР «Чувашавтотранс». Ввиду тяжелого финансового положения, а также в связи с простоем части автобусов в ожидании высокозатратного ремонта и отсутствием необходимого числа водителей предприятие было вынуждено принять решение о временном приостановлении перевозок и сокращении количества рейсов по ряду маршрутов, в том числе и по межмуниципальному маршруту № 154. В настоящее время отправление автобусов из Караево в Красноармейское осуществляется по рабочим дням в 07.13 и 16.38, а в выходные дни – в 07.35 и 16.55. Увеличение количества рейсов на маршруте № 154 «Чувашавтотранс» пока не планирует. В Минтрансе сообщили также, что администрацией Красноармейского района организован муниципальный маршрут № 267 «Санькасы – Караево» с отправлением автобусов из Караево по рабочим дням в 08.51, 11.25 и 14.55 с остановкой в селе Красноармейское.

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РАССКАЖИТЕ МАМЕ ПРО МЕДОСМОТР

Почему итоги медицинского осмотра школьников не доводят до родителей? Сообщают только группы здоровья, а не выявленные заболевания…

Марина ВАСИЛЬЕВА, Красноармейский район

Минздрав Чувашии сообщает: порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних регламентирован приказом Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них».

Результаты медицинских осмотров в виде медицинского заключения о состоянии здоровья школьника (оно включает выявленные заболевания и отклонения в состоянии здоровья, группу здоровья, физическое развитие и др.) оформляются в 2 экземплярах. Один экземпляр хранится у участкового врача педиатра по месту жительства, другой находится в медицинском кабинете школы, где родители или законные представители ребенка могут получить его на руки.

Порядок доведения результатов профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних до его законных представителей определяется руководителем медицинской организации. При необходимости участковый педиатр назначает дополнительные обследования и проводит оздоровительные мероприятия.

Фото region-news.inf