Леонид ЮЗЕФОВИЧ: Я написал текст еще в ноябре

РАБОТА С ЭКСПЕРТАМИ ШЛА ДО ПОСЛЕДНИХ НЕДЕЛЬ

Как уже сообщала наша газета, текст для международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» написал писатель, сценарист, историк Леонид Юзефович. Каждая часть текста под названием «Город и река» – это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

Как рассказала журналистам руководитель проекта Ольга Ребковец, «мы приглашаем стать автором Тотального диктанта в первую очередь тех писателей, чьи книги особенно нравятся членам команды. Нам кажется важным, что проект помогает расширить литературный кругозор наших участников и приобщает их к хорошей современной русской литературе». Сам же Леонид Юзефович признался, что над предложением стать автором диктанта этого года он размышлял недолго – было очень лестно, что предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые им авторы Захар Прилепин, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин.

– Я написал текст давно, еще в ноябре, – комментирует писатель, – и с тех пор до последних недель шла работа с экспертами, профессиональными лингвистами. Заменялись отдельные слова, изменялись синтаксические конструкции.

Леонид Юзефович – автор детективных и исторических романов. Его литературным дебютом стала напечатанная в 1977 году в журнале «Урал» повесть «Обручение с вольностью». Известность же к Юзефовичу пришла в 2001 году после издания цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилине. Детективный роман «Казароза» вышел в финал премии «Русский Букер». За роман «Журавли и карлики» Леонид Юзефович назван лауреатом первой премии «Большая книга» 2009 года. В 2015-м вышел в свет документальный роман о забытом эпизоде Гражданской войны на Дальнем Востоке – «Зимняя дорога». За эту работу в 2016 году Л. Юзефович получил премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга».

Напомним, что диктант пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру. В Чебоксарах главной площадкой будут аудитории факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова.