Леонид ЮЗЕФОВИЧ: Я написал текст еще в ноябре

Как уже сообщала наша газета, текст для международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» написал писатель, сценарист, историк Леонид Юзефович. Каждая часть текста под названием «Город и река» – это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.
Как рассказала журналистам руководитель проекта Ольга Ребковец, «мы приглашаем стать автором Тотального диктанта в первую очередь тех писателей, чьи книги особенно нравятся членам команды. Нам кажется важным, что проект помогает расширить литературный кругозор наших участников и приобщает их к хорошей современной русской литературе». Сам же Леонид Юзефович признался, что над предложением стать автором диктанта этого года он размышлял недолго – было очень лестно, что предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые им авторы Захар Прилепин, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин.
– Я написал текст давно, еще в ноябре, – комментирует писатель, – и с тех пор до последних недель шла работа с экспертами, профессиональными лингвистами. Заменялись отдельные слова, изменялись синтаксические конструкции.
Леонид Юзефович – автор детективных и исторических романов. Его литературным дебютом стала напечатанная в 1977 году в журнале «Урал» повесть «Обручение с вольностью». Известность же к Юзефовичу пришла в 2001 году после издания цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилине. Детективный роман «Казароза» вышел в финал премии «Русский Букер». За роман «Журавли и карлики» Леонид Юзефович назван лауреатом первой премии «Большая книга» 2009 года. В 2015-м вышел в свет документальный роман о забытом эпизоде Гражданской войны на Дальнем Востоке – «Зимняя дорога». За эту работу в 2016 году Л. Юзефович получил премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга».
Напомним, что диктант пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру. В Чебоксарах главной площадкой будут аудитории факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова.
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