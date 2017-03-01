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Большая семья, Главное, Культура
Башкирские чуваши своих героев не забывают

В УФЕ ПРОВЕЛИ ВЕЧЕР ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ ФИЛИППА ВУКОЛОВА-ЭРЛИКА

В Чувашской воскресной школе имени П.М. Миронова города Уфы в преддверии праздника воинской славы прошел вечер памяти, посвященный защитникам Отечества, сообщает ИА «Башинформ».
Героическое прошлое организаторы праздника связали с именем известного чувашского писателя, театрального деятеля и композитора Филиппа Вуколова-Эрлика (1903–1979), участника Великой Отечественной войны. А представителем современности стал ветеран боевых действий Борис Гордеев, с 60-летием которого совпал школьный праздник.
Как рассказывали на вечере, и писатель Филипп Вуколов-Эрлик, и полковник Борис Гордеев в разное время окончили одно и то же учебное заведение, основанное просветителем Павлом Мироновым. Вуколов – один из первых выпускников Приуральского чувашского педагогического техникума, а Гордеев обучался в нем уже через много десятилетий. У обоих нынешние воспитанники школы обнаружили и общие увлечения, в частности, музыкой. Оказалось, что Борис Гордеев обожает баян, а Вуколов-Эрлик известен как автор многих оригинальных музыкальных сочинений. Участники праздника прослушали в видеозаписи два произведения, написанные им: песню «Золотистый орешек» и музыку к спектаклю «Нарспи» по поэме Константина Иванова. Ну а полковник Гордеев сам сыграл на любимом инструменте и спел под свой аккомпанемент.
Вспомнили на вечере и племянника Вуколова-Эрлика – музыканта Николая Данилова (1931–1999), одного из семи уроженцев Башкортостана, ставших сынами полков во время Великой Отечественной. Николай в 11-летнем возрасте убежал на фронт из музыкального училища, чтобы отомстить фашистам за погибшего на Курско-Орловской дуге брата Александра, и был зачислен сыном полка в танковой части. Служил вестовым и во время одного из боев получил множественные осколочные ранения. На мальчике насчитали 16 ран, и хотя он выжил и излечился, больше на фронт не попал. О боевом прошлом Николая Данилова напоминают бережно хранимые в семье медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также поэма «Сын полка – музыкант», написанная Филиппом Вуколовым-Эрликом.

НАША СПРАВКА
Филипп Вуколов-Эрлик – уроженец деревни Малый Мелеуз Бишбулякского района Башкортостана, автор множества повестей, драм, стихов, песен. Известен и как переводчик поэмы «Нарспи» на башкирский язык, и как собиратель и исследователь фольклора: в его архиве свыше 400 песен, масса пословиц и поговорок.

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Метки: Большая семья, Главное, Культура, .

01.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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