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Растим новое поколение читателей

Инна ИСАЕВА, директор гимназии № 5 города Чебоксары, депутат Госсовета Чувашской Республики:

– Недавно к нам приезжали коллеги из другого региона, один из гостей увидел газету «Советская Чувашия» и стал ее листать. «Неужели до сих пор «советская»? – удивился он. – Какое же родное это слово!» А ведь так и есть, газета «Советская Чувашия» – действительно, для всех нас родная, потому что освещает жизнь республики во всех ее уголках, потому что рассказывает о замечательных людях, о том, что близко и дорого каждому. К ней обращаются за советом или чтобы поделиться наболевшим. Это газета на все времена. Не случайно «Советская Чувашия» на протяжении стольких лет сохраняет свое имя, это некий бренд, знак качества, благодаря ему в том числе газете удается сохранить свою читательскую аудиторию.
И в этом мы схожи с коллективом газеты. Ведь для нас главное – предоставить нашим воспитанникам качественное образование. Выступая в роли экспертов в региональных и федеральных программах, мы считаемся «законодателями моды в образовании». Наши педагоги инициируют и претворяют в жизнь различные проекты. И, конечно, этот опыт отражается и на страницах ведущего республиканского издания, отсюда люди узнают и о достижениях наших учеников. А у газеты, между тем, растет новое поколение читателей.
Как-то я была в Финляндии, и меня очень удивило то, что школьники там постоянно читают газеты. Эту традицию мы стараемся привить и у себя в гимназии. У нас есть своя газета «Провода», и, конечно, юные журналисты учатся писать и на материалах «Советской Чувашии». Мы даже не против были бы поддержать какой-то совместный проект с газетой. Тем более что у нас, как и у «Советской Чувашии», в этом году юбилей.
Конечно, нам не 100 лет, а только 10, но и за это небольшое время сделано немало. И так же, как газета сейчас вспоминает своих героев, знаменитых авторов, журналистов, прошедших школу в «Советской Чувашии», так и мы постоянно на связи со своими воспитанниками. Состоявшийся на днях юбилей гимназии проходил под лозунгом «Судьбы наших выпускников». Бывшие ученики подготовили сборку из минутных роликов, присланных из разных уголков мира, где они передают привет своей родной школе. Мы получили видеосообщения из Санкт-Петербурга, Казани, Нью-Йорка, Мюнхена и даже Антарктиды!
Как всегда, великолепно прошел традиционный бал. И, конечно, было очень приятно, что на торжество пришло столько высоких гостей, первым среди них нас поздравил Глава республики Михаил Игнатьев. Обращаясь к нашим педагогам, он особо подчеркнул, что правительство республики и педагогическое сообщество работают как единая команда, стремятся сделать все, чтобы дети Чувашии могли реализовать себя в будущем. Думаю, что свой вклад в воспитание достойного молодого поколения, любящего свою страну и малую родину, вносит и газета «Советская Чувашия». Как и своим ученикам, я желаю ей творческого подхода к жизни.

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02.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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