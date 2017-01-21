Главное, Новости За кадром мультфильма о Бэтмене Семиклассник чебоксарской гимназии № 4 Александр Кочергин принял участие в озвучивании персонажа анимационного фильма «Лего Фильм: Бэтмен». Датско-американский мультфильм появится на экранах российских кинотеатров 9 февраля.

Побывать за кадром школьнику удалось благодаря участию в конкурсе видеороликов «Когда Бэтмен – твой лучший друг», который в декабре прошлого года проводила сеть магазинов известной компании. Видео Саши, которое он сам придумал и смонтировал, оказалось в тройке лучших, и во время зимних каникул организаторы пригласили гимназиста в студию звукозаписи киноконцерна «Мосфильм».

«Никогда не думал, что буду участвовать в создании кино! – говорит Саша. – На озвучивание моего персонажа ушло около часа. Его имя я пока не могу назвать, так как фильм еще не вышел в прокат. Картинка выводилась на экран, а текст я зачитывал с листа».

Конечно, у юных актеров не все получалось с первого дубля. Но, как признается Саша, в студии им все помогали. В частности, известный актер озвучивания и режиссер дубляжа Всеволод Кузнецов, голосом которого говорят такие «звезды», как Киану Ривз, Брэдд Питт, Том Круз, объяснил, как вести себя за микрофоном, преподал азы работы актера дубляжа.

По окончании «озвучки» Саша смог прогуляться по «Мосфильму», где его больше всего впечатлили макеты танков, использовавшиеся в съемках фильма «Белый тигр».

На вопрос, не возникло ли желания пойти в актеры, школьник пожимает плечами. Из увлечений его пока занимает мотокросс.

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