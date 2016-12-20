Главное В Чувашии подведены предварительные итоги единого информационного дня ВОПРОСЫ О САМОМ ВАЖНОМ Вчера в республике состоялся Единый информационный день. Руководители органов власти провели встречи с населением и трудовыми коллективами во всех районах и городах. Таких встреч было более 450, в них приняли участие порядка 11 тысяч жителей республики, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Главной темой обсуждения стала реализация Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации на 2017 год. Шла речь также о реализации Указа Главы Чувашии «Об объявлении в Чувашской Республике 2017 года Годом Матери и Отца», о мерах по недопущению распространения недоброкачественной алкогольной и спиртосодержащей продукции, по обеспечению пожарной безопасности на территории республики на время новогодних, рождественских праздников и весь зимний период.

Помимо вопросов, вынесенных в повестку дня, людей волнуют проблемы, от решения которых в ближайшей перспективе зависит качество их жизни или ситуация в населенных пунктах. В частности, была затронута тема платы граждан за вывоз мусора в Алатыре. Жителей Ибресинского района волновал вопрос упрощения процедуры выделения лесоматериала на заготовку дров. Ибресинцы подняли тему осуществления коммерческих перевозок. Чебоксарцы интересовались открытием офиса врача общей практики в «Новом городе», а также подняли тему нехватки медицинских кадров в Городской клинической больнице № 1.

Кроме того, порядка двухсот человек обратились к руководителям органов власти по личным вопросам. Все обращения находятся на контроле руководства республики.

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