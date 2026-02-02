В Чувашии запустили цифровой сервис «Семейный навигатор»

Он собрал все важные услуги для родителей на одном сайте. Теперь найти информацию о пособиях и льготах можно в пару кликов. Система позволяет быстро записать ребенка в спортивную секцию или творческий кружок. На интерактивной карте отмечены ближайшие школы, детские сады и больницы. Там же можно отыскать места для отдыха и бесплатные консультации.

Глава республики Олег Николаев назвал проект важным этапом для создания «умного региона». Платформа работает как «единое окно» и экономит время. Родителям больше не нужно изучать десятки разных сайтов и тратить силы на бюрократию. Пользоваться сервисом можно на телефонах и планшетах, а чтобы полезная информация всегда находилась под рукой, платформу будут постоянно обновлять.