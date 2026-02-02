Илья Алексеев: «После репетиции иду на милонгу»

Молодого аккордеониста с нетерпением ждут и на сцене, и в танцевальном зале

В марте весь мир будет отмечать 105-летие со дня рождения Астора Пьяццоллы — одного из наиболее заметных и неординарных композиторов XX века, тончайшего художника и творца, чью музыку знает даже тот, кто никогда не бывал в концертном зале.

Как его только не называют! И «Пикассо в танго», и «гениальный тангист», и «реформатор мира танго». Но самый грандиозный «титул» — это, конечно же, «El Gran Astor» (Великий Астор), что абсолютно оправданно, ведь лишь у великих может быть столько последователей, ценителей, хранителей творческих заветов. Виолончелист Мстислав Ростропович и скрипач Гидон Кремер, пианист Чик Кориа и певец Пласидо Доминго — вот лишь немногие знаменитости, преклонившие голову перед неподражаемым талантом аргентинца. А еще аккордеонист из Чебоксар Илья Алексеев, для которого танго стало судьбой.

В начале 2000-х годов в культурной жизни республики произошло небывалое событие: на базе отделения народных инструментов Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова был создан ансамбль «Тангомания». Для специального учебного заведения, где твердо придерживаются канонов академического образования, это стало настоящей сенсацией. Все-таки юные, неокрепшие души, пока только постигающие зыбкий и очень неоднозначный мир искусства, предпочтительнее воспитывать на строгих классических образцах, нежели на каком-то там танго… Но заслуженный работник культуры Чувашии Александр Белянкин, на тот момент директор училища и организатор стремительно набиравшего популярность коллектива, всем сердцем радел за живой эксперимент и неформальный подход к обучению. Ведь в творчестве нельзя по шаблону.

«Безмерно благодарен своим педагогам по специальности Юрию Алексеевичу Половину и Сергею Алексеевичу Баранову, занимавшимся со мной в училище и на факультете искусств Чувашского госуниверситета, где я теперь и сам пробую работать со студентами. С огромной теплотой вспоминаю Чебоксарскую детскую музыкальную школу № 5 имени Филиппа Лукина и первого преподавателя по аккордеону Светлану Федоровну Шевченко. Однако знакомством с маэстро Астором, навсегда перевернувшим мою жизнь, я обязан именно Александру Николаевичу», — говорит Илья, которого сразу взяли в «Тангоманию» наряду с другими талантливыми ребятами.

Ну а как тут было не взять! Мальчик рос в атмосфере бурного творчества. Младший брат играл на гитаре, старший окончил Чебоксарское художественное училище, а главной семейной реликвией был старинный аккордеон, на котором музицировали мама, по профессии учитель начальных классов, и дедушка. Одним словом, любовь к инструменту передалась Илье по наследству. Но дело было даже не в этом.

Статный и невероятно артистичный парень с кожей цвета «морено», густой смоляной шевелюрой и черными, словно южная ночь, глазами будто прибыл к нам из Буэнос-Айреса. Стоило ему лишь появиться из-за кулис, как воздух наполнялся сладкими ароматами азалии и кофе с мараскино, а сцена превращалась в побережье Атлантического океана. Когда же музыкант нежно обнимал свой аккордеон, точно знойную аргентинку за плечи, и, затаив дыхание, брал первую ноту — энергично, собранно, с четкой атакой звука (в танго очень важно сразу задать ритм, настроение, характер), — начиналась настоящая магия. «Oblivion» (Забвение), «Milonga del Angel» (Милонга для ангела), «Vuelvo al Sur» (Я возвращаюсь на Юг), «Escualo» (Акула), «Le Grand Tango» (Большое танго)… «Загадка Пьяццоллы в его простоте. И при этом — какая мелодия! Она парит над всем», — с жаром размышляет Илья и наигрывает знаменитую тему из «Libertango» (Танго свободы), символизирующую безграничность самовыражения и рождение «танго нуэво», то есть «нового танго», пришедшего на смену традиционному танцу.

Впрочем, объять всю эту многослойную фактуру с изобилием пассажей, скачков и прихотливых ритмических фигураций, «пришпиленных» иглами синкоп и хроматизмов, не так-то просто. А еще джазовые гармонии и переменный темп (прием, при котором музыка то ускоряется, то замедляется), полифоничность тематизма и многообразие штрихов, требующих безупречной мехо-пальцевой артикуляции (способ звукоизвлечения, когда нажатие клавиш и кнопок сочетается со сжимом и разжимом меха, соединяющего левую и правую части аккордеона). Наконец, уход от стандартной танцевальной структуры в сторону развернутой многочастной формы. Яркие тому примеры — концерт «Аконкагуа» и цикл «Времена года в Буэнос-Айресе», в партитуру которого Астор Пьяццолла мастерски вкрапил цитаты из «Времен года» Антонио Вивальди. Оба произведения не раз были исполнены с оркестром Чувашской академической симфонической капеллы, где Илья Алексеев играет свыше десятка лет.

А в свободное время музыкант не прочь потанцевать на милонге (данс-вечеринка для тангерос) в студии аргентинского танго «Salon del Tango», где можно не только скоротать вечер, но и подсмотреть пару-тройку эффектных движений.

КСТАТИ

В 2022 году Илья Алексеев организовал Международный фестиваль «Tango-Fest», на который съезжаются российские и зарубежные милонгеро.

Максимилиано Парадизо (Аргентина, Япония) — один из них. Он известен как участник танго-фестиваля в Нью-Йорке, Национального дня танго в Аргентине и других мировых танго-ивентов. Ставил танцевальные номера для Ричарда Гира в фильме «Давайте потанцуем» и дал в Чебоксарах серию мастер-классов. «15 апреля «Tango-Fest» пройдет в филармонии уже в четвертый раз, — говорит Илья. — Всех приглашаю!»