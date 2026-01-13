От Чайковского до Элвиса Пресли

В Чебоксарах состоялся V Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей джазовой и эстрадной музыки «ЧЕБА-ДЖАЗ» (с международным участием)

Ежегодный слет талантов в области одного из самых популярных направлений современной музыки по традиции прошел в Чебоксарском музыкальном училище имени Федора Павлова и собрал на одной сцене как начинающих инструменталистов и вокалистов, так и уже сформировавшихся профессионалов. Программа фестивальных прослушиваний восхитила разнообразием тембровой палитры и позволила зрителям насладиться звучанием фортепиано и электрогитары, саксофона и барабанов, бас-гитары и, конечно же, голоса.

«Этот фестиваль, получивший статус международного, продолжает славные традиции, заложенные его предшественниками, — рассказывают в училище. — «ЧЕБА-ДЖАЗ» исторически стал настоящей творческой лабораторией и отправной точкой для десятков талантливых музыкантов из СССР и из-за рубежа. В прошлые годы на него с большим удовольствием приезжали не только ведущие советские джазмены, но и профессиональные артисты из самых развитых джазовых стран мира, включая США, Великобританию, Францию, Австралию, Японию и Германию». На этот раз на географической карте проекта были заявлены Ямало-Ненецкий автономный округ и Татарстан, Чувашия и другие регионы России.

Участников оценивало высокопрофессиональное жюри в составе директора училища Ольги Охтеровой, заведующей отделением оркестровых духовых и ударных инструментов Эллы Леонтьевой, председателя предметно-цикловой комиссии «Музыкальное искусство эстрады» Киры Шейкиной, доцента Казанского института культуры Раушании Мирной и преподавателя Чебоксарской детской школы искусств № 2 Григория Сиврука. Все они отметили высокий уровень подготовки эстрадников и джазистов, заявивших о себе в четырех номинациях («Инструментальное исполнительство», «Электронная инструментальная музыка», «Вокальное исполнительство», «Вокально-инструментальное исполнительство») как сольно, так и в ансамблях.

Для многих из них фестиваль стал серьезной проверкой на прочность, причем в прямом смысле слова. К примеру, во время выступления вокального секстета «Starlight» в составе студентов эстрадного отделения и воспитанников студии творческого воплощения «СТВ» Виктории Викторовой, Екатерины Красновой, Анастасии Крейтор, Дарьи Мораньковой, Златы Прокопьевой и Евгения Кривокижа, известного в республике как ведущий и шоумен Женя Криж, неожиданно выключилась минусовка. В результате ребятам пришлось допевать композицию «a cappella», то есть без инструментального сопровождения. К счастью, не растерялись, выдержали и смогли. «Это получилось случайно, но говорят, что эффект был очень крутой. Огромное спасибо нашему руководителю Александре Дмитриевне Осиной и всем организаторам фестиваля», — делится впечатлениями Женя. За свою относительно небольшую артистическую карьеру он становился финалистом форума Леонида Агутина и проекта Олега Газманова «Родники», участником ансамбля «Города России» и других крупных событий в сфере шоу-бизнеса, но выходить на сцену родного училища всегда по-особому волнительно и трепетно.

Не меньше удивил и выбор конкурсной программы, включающей в себя произведения различных эпох и направлений. Знаменитый «Вальс цветов» из балета Петра Чайковского «Щелкунчик», облаченный в смачную джазово-роковую обработку, соседствовал с инструментальной версией песни «The Show Must Go On», вошедшей в историю в исполнении группы «Queen», музыка из популярной детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» — с композицией из репертуара Элвиса Пресли «Can’t Help Falling in Love», разложенной аж на шесть голосов. А вот учащийся Чебоксарской детской музыкальной школы № 1 имени С.М. Максимова, юный пианист Илья Ванюшкин познакомил публику с композиторским творчеством своего педагога, большого мастера джазовой импровизации Алексея Иванова. Его детские пьесы «Заморский попугай», «Лягушечья румба» и «Потешное шествие», прельщающие выразительной характерностью, обаянием и простотой, стали ярким украшением фестиваля. Кстати, последняя написана в жанре колоритного негритянского танца «кекуок», ритмически близкого к регтайму и зарядившего участников и гостей позитивом, положительной энергией и отличным настроением.

КСТАТИ

Помимо очных и заочных фестивальных прослушиваний в библиотеке Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова развернулась книжная выставка, посвященная теме теоретической подготовки исполнителей и направленная на расширение кругозора в области вокального и инструментального творчества. «На ней представлены современные учебно-методические пособия по различным направлениям эстрадно-джазового искусства, включающие методики развития исполнительского мастерства и педагогику джазового вокала, — отмечают организаторы V Всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей джазовой и эстрадной музыки «ЧЕБА-ДЖАЗ». — Помимо учебной литературы посетители смогли ознакомиться с произведениями знаменитых российских и зарубежных композиторов джаза, джазовыми стандартами и партитурами, а также специальными изданиями по истории джаза и формированию индивидуального репертуара». Среди них сборники «Учись импровизировать» и «Ритмы джаза», «Играть джаз? Легко!» и «Джазовые стандарты», «Гармония в эстрадной и джазовой музыке» и «Упражнения для вокалистов эстрадной специализации», «Джаз в две строки» и «Виртуальный джаз», «Исполнитель и эстрада» и другие учебники, которые должны быть под рукой у каждого профессионала.