Новоселья планируют в 2026 году

Вчера в микрорайоне «Кувшинка» в Чебоксарах вопрос достройки проблемных домов снова прозвучал жестко и предельно конкретно. Рабочая планерка с участием вице-премьера Чувашии Олега Маркова, представителей республиканского Минстроя, главы города Чебоксары Станислава Трофимова и инвестора ООО «СМУ-13» показала: этап общих обещаний давно завершен, дальше — только фактическое выполнение графиков.

Речь идет о двух многоквартирных домах застройщика ООО «СЗ «Лидер», где своих квартир ждут 590 дольщиков. Проект находится на особом контроле республиканских властей, а новый график завершения строительства предусматривает ввод объектов до конца первого полугодия 2026 года.

В ходе планерки внимание было сосредоточено на организации строительного процесса в январе. Обсуждались вопросы по инженерным сетям — электроснабжению, отоплению, водоснабжению и канализации, а также по обеспечению стройплощадок необходимыми материалами. Участники встречи подчеркнули важность синхронизации поставок и выполнения работ, чтобы сохранить заданный темп и избежать технологических пауз.

Отдельно рассматривался вопрос финансирования. Инвестору напомнили о ранее взятых обязательствах и необходимости четкого планирования расчетов с подрядными организациями. Было обозначено, что прозрачность финансовых процессов и своевременное исполнение договоренностей напрямую влияют на устойчивость работы на объектах.

Встреча прошла в деловой, рабочей тональности. Подчеркнуто, что проект находится на постоянном мониторинге: специалисты Минстроя и администрации города продолжают регулярные выезды на стройплощадки, оценивая фактическое состояние дел и соответствие работ утвержденным планам.

При этом со стороны республики сохраняется готовность к сопровождению проекта. Речь идет о консультационной и организационной поддержке — в том числе по вопросам проектной документации, экспертиз и взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. Такой формат позволяет оперативно решать возникающие вопросы и не терять темп на ключевых этапах.

Для микрорайона «Кувшинка» этот период имеет принципиальное значение. После длительного ожидания сдачи домов внимание сосредоточено на практических шагах и выстроенной системе контроля. Обозначенная цель остается неизменной: 2026 год должен стать годом завершения строительства и ввода домов в эксплуатацию.