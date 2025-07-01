В республике отметили День работника МФЦ

В приоритете — интересы жителей

15 лет назад был принят Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ. В соответствии с ним по всей стране началось создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Они стали «единым окном» взаимодействия органов власти всех уровней с населением.

Масштабная административная реформа постепенно избавила людей от необходимости обивать пороги разных ведомств, собирать справки и стоять в длинных очередях. Сегодня многофункциональные центры стали неотъемлемой частью нашей жизни, символом доступности и эффективности государственных услуг. В регионе действует 31 отделение МФЦ с 288 окнами обслуживания, в которых работают 492 сотрудника. Среднее время ожидания в очереди составляет не более 4 минут. В центрах «Мои документы» оказываются более 200 видов услуг, в том числе 80 федеральных, 55 региональных, 49 муниципальных услуг, 1 услуга Корпорации МСП и 12 прочих услуг.

На недавней встрече с сотрудниками многофункциональных центров республики Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что только за прошлый год услугами МФЦ воспользовались полтора миллиона человек. И в целом говоря об эффективности работы МФЦ, Олег Алексеевич вспомнил, что еще в начале 2000-х выстраивание взаимодействия с малым и средним бизнесом по принципу «единого окна» затрудняли значительные объемы бумажного документооборота. Создание сети МФЦ позволило существенно улучшить ситуацию. «Крайне важно продолжать развитие: осваивать инновационные подходы, внедрять технологии искусственного интеллекта. При этом базовым в работе МФЦ всегда должен быть принцип «клиентоцентричности» — приоритета интересов жителей республики», — акцентировал Глава Чувашии.

В соответствии с концепцией развития многофункциональных центров руководитель республики поставил задачу неуклонно повышать качество и удобство обслуживания населения при обращении за государственными и муниципальными услугами. Расширяется и сама сеть центров. Уже запланировано строительство дополнительного офиса в микрорайоне Чебоксар «Новый город», а также в Урмарском, Шумерлинском и Комсомольском муниципальных округах.

По словам вице-премьера Чувашии Дмитрия Краснова, курирующего это направление, с открытием первого МФЦ в Чебоксарах республика присоединилась к формированию высоких стандартов качества оказания услуг государства, планомерно создавая необходимую инфраструктуру и обеспечивая полноту их предоставления.

В прошлом году центры «Мои документы» стали площадками для двух пилотных проектов: «Госключ» — предоставление услуг с использованием электронных цифровых подписей, «ГосQR» — передача данных из цифрового профиля гражданина в информационную систему центра, что сокращает время обслуживания в окнах МФЦ. Кроме того, с прошлого года действует сервис уведомлений о статусе рассмотрения заявлений в социальной сети ВКонтакте.

Достижениями центров поделилась директор МФЦ Чувашии Марина Романова. Так, в рейтинге эффективности деятельности центров «Мои документы» по 24 показателям, который формирует Минэкономразвития России, уже более двух лет за республикой сохраняются позиции в группе «высокого уровня организации оказания услуг». По мнению Марины Романовой, это результат слаженной работы всего коллектива.