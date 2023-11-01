Скоро в Чувашии откроется первый Семейный МФЦ

Сюда сможет обратиться за помощью или консультацией любая семья, столкнувшаяся с какими-то проблемами и трудностями.

Как сообщили в Минтруда региона, Кабинет Министров Чувашии принял комплекс мер по созданию семейных МФЦ на территории республики на 2023–2024 годы. Новые службы заработают предположительно в конце декабря: в столице республики — на базе чебоксарского Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и в Канаше — при Комплексном центре социального обслуживания населения.

В своей работе новые МФЦ возьмут на вооружение опыт уже запущенного ранее проекта «Мой семейный центр». Помимо соцработников родителям и их чадам в нем будут помогать психологи и юристы.

Сейчас завершается подготовка к открытию семейных МФЦ. В помещениях проведен капремонт. Создаются уютные пространства, где взрослые с детьми смогут весело и с пользой проводить досуг. Также для семейных центров будет закуплено оборудование для детской мультипликационной и звукозаписывающей студий, а также кабинета робототехники. По вечерам и в выходные тут смогут собираться семейные клубы.

На заметку

С какими вопросами семья сможет обратиться в Семейный МФЦ?

В Министерстве труда и социальной защиты Чувашии ответили, что поводом для обращения могут быть вопросы, касающиеся воспитания, обучения и развития детей, реабилитации или социальной адаптации ребенка, поиска работы, организации семейного досуга, занятости детей в каникулы, и многое другое.