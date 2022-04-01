В Чувашии бесплатную юридическую помощь можно получить не выходя из дома

Адвокаты стали ближе к людям. Их не надо искать через друзей и знакомых

В Чувашии бесплатную юридическую помощь теперь можно получить не только в МФЦ в ходе личного приема, но и дома — в прямом смысле не выходя из квартиры.

Уже десять лет действует республиканский Закон об оказании бесплатной юридической помощи социально незащищенным гражданам. Около 500 тысяч жителей Чувашии уже получили ее. И все эти годы постоянно шел поиск новых современных технологий оказания правовой помощи тем, кто в ней нуждается.

И вот мы в Чебоксарах, в МФЦ Минэкономразвития Чувашии. Именно здесь журналистам показали новейшие наработки в сфере бесплатной юридической помощи. Теперь в многофункциональном центре оказания государственных и муниципальных услуг появились адвокаты, готовые выслушать записавшихся на прием граждан, вникнуть в их проблему и, конечно, помочь. Причем оперативно.

ДМИТРИЙ СЕРЖАНТОВ,

руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции: «Главная наша задача — доступность бесплатной юридической помощи, в том числе и правовая онлайн-услуга. Будем расширять число МФЦ, где она станет доступна гражданам. Пока эта телеуслуга внедрена в четырех МФЦ. Мы будем развивать это направление. И будем расширять категории граждан, которым может быть оказана бесплатная правовая помощь, чтобы освободить их от бюрократической «справочной» зависимости».

Как нам пояснили, задействована база данных единой государственной информационной системы «Адресная социальная помощь в Чувашской Республике», где есть сведения о получателях такой помощи. Адвокатам обеспечили доступ к этой информации. И сейчас им нет необходимости просить граждан собирать доказательные справки, к примеру, о том, что они из категории малоимущих. Юристы уже владеют необходимой информацией, а это значительно экономит время. А малоимущим гражданам нет необходимости запрашивать документы у государственных органов и подведомственных им учреждений для подтверждения их права на получение бесплатной юридической помощи у адвокатов.

Также между Адвокатской палатой Чувашии и МФЦ подписано соглашение о взаимодействии в сфере оказания бесплатной юридической помощи на территории республики. «В рамках реализации этого соглашения адвокаты, задействованные в государственной системе оказания бесплатной юридической помощи, будут оказывать гражданам все виды правовой помощи в обособленных подразделениях многофункциональных центров согласно утвержденному графику вне зависимости от места регистрации и места жительства граждан в Чувашской Республике», — отметил руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции Дмитрий Сержантов.

Это новый и удобный для населения формат оказания бесплатной правовой помощи. Гражданам не нужно искать адвоката, который занимается оказанием бесплатной юридической помощи, его адрес, телефон, график работы. Можно просто обратиться в офис МФЦ, в котором оборудованы специальные рабочие зоны для адвокатов, позволяющие оказывать гражданам помощь в комфортных условиях и с соблюдением принципа адвокатской тайны. Кстати, корреспондент «СЧ» хотел было послушать разговор обманутого дольщика с «дежурным» по графику адвокатом, чтобы выяснить, что его тревожит. Но не получилось — разговор с адвокатом конфиденциальный.

Есть и еще одна новаторская форма получения гражданами бесплатной правовой помощи. Глава Чувашии Олег Николаев в своем Послании Госсовету на 2022 год поставил задачу использовать формат ТелеМФЦ, чтобы сократить время получения такой помощи. И теперь граждане могут воспользоваться этой услугой. Особенно это важно для тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации, кому срочно необходима помощь адвоката. В рамках этого блока граждане льготных категорий, имеющие право на бесплатную юридическую помощь, смогут проконсультироваться «онлайн» или записаться на прием к адвокату по интересующему их правовому вопросу. Первой, кто пообщался с юристом в онлайн-формате, была жительница Чебоксар Светлана, инвалид второй группы, мама троих детей. Она получила «дорожную карту» по решению проблемы с выплатой ей алиментов бывшим мужем на содержание детей. В МФЦ рассказали, что реальная юридическая помощь этой женщине будет непременно оказана, и что за нее в центре переживают еще и «чисто по-человечески».

На базе центров высококвалифицированные юристы проконсультируют граждан, помогут им в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в случаях, предусмотренных законом. Прием адвокатов будет проходить пока в 10 офисах МФЦ, расположенных в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Козловке и в нескольких сельских районах.

Бесплатная юридическая помощь может быть оказана в экстренных случаях. Заявления граждан, нуждающихся в такой помощи, рассматривает Госслужба Чувашии по делам юстиции. В это ведомство могут при необходимости обратиться и беженцы, прибывшие с территорий ДНР и ЛНР, позвонив по телефону (88352) 56-51-12 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов.

Законом Чувашской Республики о бесплатной юридической помощи определены социально незащищенные категории граждан, которым оказывается такая помощь, а также случаи ее оказания. Президент Адвокатской палаты Чувашии Елена Кузьмина пояснила, что сейчас 47 категорий таких граждан, начиная с малоимущих, инвалидов, ветеранов войны, участников боевых действий, детей войны, родителей, желающих усыновить детей-сирот, одиноких матерей, пенсионеров, которые проживают в социальных учреждениях. Последние три категории, внесенные в перечень претендентов на бесплатную правовую помощь — это обманутые дольщики, обманутые вкладчики, почетные доноры. «И еще наш список пополнили лица, освободившиеся из мест лишения свободы, которые в течение трех месяцев после этого могут получить бесплатную юридическую помощь, если в том есть необходимость», — сообщила Елена Леонидовна.

Мы все понимаем, что использование современных технологий существенно увеличит количество граждан, реализующих свое право на получение гарантированной квалифицированной бесплатной юридической помощи. И, безусловно, будет способствовать правовому просвещению и правовой культуре жителей республики.