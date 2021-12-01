В МФЦ Чувашии заработали криптобиокабины

В них жители республики могут оформить заграничные паспорта нового образца

Первые программно-технические комплексы, через которые биометрические данные заявителя передаются в МВД, появились в двух офисах: в Чебоксарах на ул. Ленинградская, д. 36 и в Новочебоксарске.

Возможности криптобиокабин продемонстрировали на днях вице-премьеру — руководителю Минэкономразвития Дмитрию Краснову. Как рассказали сотрудники МФЦ, специальные комплексы оснащены фотокамерой, сканером для дактилоскопии, считывателями штрих-кода и микросхем паспортов. Собранные персональные данные защищены шифрованием, а алгоритм сбора биометрических данных исключает их подмену или утечку.

После подачи заявления и пакета документов специалисту МФЦ заявитель заходит в криптобиокабину. Там он фотографируется и проходит дактилоскопию. На всех этапах людям помогает виртуальный помощник программного комплекса.

Затем из МФЦ документы отправляют на рассмотрение в МВД. Забрать готовый паспорт можно в МФЦ, где подавались документы.

«Ключевая задача для нас — улучшение качества оказания услуг гражданам в многофункциональных центрах, — отметил Дмитрий Краснов. — Разработана поэтапная программа модернизации МФЦ, её планируется реализовать за три года. Кроме того, в республике реализуется проект «ТелеМФЦ», он удобен для жителей отдаленных населенных пунктов. По видеосвязи из модельных библиотек будут оказывать все социально-значимые сервисы».

Дмитрий Ковалев