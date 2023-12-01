Новая служба в республике решит семейные вопросы

Без беготни по инстанциям

Получить консультацию социальных работников, психологов и юристов, принять участие в заседании семейного клуба и мастер-классах, узнать много полезного о воспитании, обучении, развитии детей и просто интересно провести выходной день — все это предлагает открывшийся в Чебоксарах по улице Гузовского, 26 семейный многофункциональный центр.

Но главное — любая семья сможет получить здесь, в одном месте, максимум помощи без лишнего хождения по кабинетам и инстанциям. Новый МФЦ будет работать в формате «все включено». Поддержка оказывается по принципу нуждаемости, а не категории, к которой относится «ячейка общества». Поводы для обращения в центр могут быть разные. И не потребуется собирать какие-либо дополнительные справки, например, подтверждающие статус неполной или малоимущей семьи.

Основное внимание в работе специалистов новой службы будет уделяться правильной маршрутизации, чтобы получение социальных услуг было понятным и удобным. Это позволит максимально персонифицировать процесс, исключить дублирование действий организаций социальной сферы. Каждой семье определят куратора, который изучит проблему, разработает индивидуальную программу предоставления социальных услуг, решит все организационные вопросы. То есть один специалист будет сопровождать семью от момента подачи обращения до получения конечного результата. В итоге та самая «ситуация комфорта» становится ключевым слагаемым успеха всей программы сопровождения.

Открывшийся МФЦ вобрал в себя все лучшие наработки сферы социального обслуживания семей с детьми. Здесь в полной мере доступны такие полезные сервисы, как группа кратковременного пребывания для детей до трех лет с мамами, площадка по социально-психологическому сопровождению несовершеннолетних матерей, психологическая служба по работе с детьми, пережившими психоэмоциональную травму, пункт социального проката, площадка досуговой активности подростков, служба медиации.

Справка «СЧ» В этом году по итогам конкурсного отбора грантовую поддержку на реализацию проектов по созданию семейных МФЦ получили 32 российских региона, в том числе и наша республика. Данная служба в Чебоксарах создана на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Минтруда Чувашии. В Канаше семейный многофункциональный центр откроется при комплексном центре социального обслуживания населения.

Глава республики Олег Николаев, приехавший на открытие семейного МФЦ, поблагодарил всех, кто работал над созданием новой службы. И напомнил, что буквально на днях аналогичная площадка откроется в Канаше. «Чтобы охватить всю республику, нам надо создать 32 таких центра. Задача посильная. Семья — основа государства и общества. В Год семьи в России мы такую работу обязательно продолжим», — добавил руководитель региона.

Олег Николаев не только ознакомился с работой центра, но и пообщался с некоторыми семьями. Для чебоксарцев Черновых открытие центра — большое подспорье. Супруги Ирина и Николай растят пятерых детей: старшей дочери 16 лет, а младшей — 11 месяцев. В пункте проката они уже присмотрели столик для кормления ребенка. Помимо этого, им понравилось, что здесь мальчики и девочки могут заниматься творчеством, например, в студии звукозаписи. «Дети у нас активные. Занимаются журналистикой в медиацентре «Куча мала», танцуют, поют. Мы надеемся, что в будущем они найдут свое направление и получат здесь больше знаний», — рассказала Ирина Чернова.

Цифры Центр будет обслуживать до 6 тысяч семей в год. Штат семейного МФЦ включает 18 человек.

Семья Лукиных, воспитывающая троих детей, приятно удивлена тем, какой широкий спектр услуг может предоставлять семейный МФЦ. «Самое важное, наверное, что здесь помогут оформить все документы. Обычно же времени всегда не хватает: детей надо проводить в садик, школу, на кружки, потом домашние хлопоты, работа. А когда есть место, где все можно решить сразу, — очень помогает», — поделилась своими мыслями Наталья Лукина.

Хочется также отметить, что основным отличием семейного МФЦ от привычных для нас многофункциональных центров является то, что он объединяет усилия не только государственных и муниципальных учреждений, призванных помогать семьям, но и общественных организаций. На сегодня заключено порядка 50 соглашений о социальном партнерстве, разработан «Социальный навигатор семьи».

«Для преодоления проблем, влияющих на качество жизни семьи и ребенка, сотрудники семейного МФЦ смогут мобилизовать имеющиеся в республике ресурсы учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения и других сфер. Не менее важно для специалистов этого центра — заметить проблемы, которые могут возникнуть у семьи в будущем, и не допустить их проявления», — отметил Глава республики.