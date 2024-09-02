В Семейном МФЦ прошла выездная ярмарка вакансий

Работодателю помогли с кадрами

В Семейном МФЦ Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних прошла выездная ярмарка вакансий.

Кадровый центр города Чебоксары провел акцию в рамках сервиса «Скорая помощь работодателю». Состоялась она по инициативе заказчика. В учреждении — острый дефицит специалистов с психолого-педагогическим образованием по работе с неблагополучными семьями.

Работодатель заявил семь вакансий на 19 рабочих мест. Кадровые консультанты учли специфику социальных задач работодателя, а также его запрос на подбор как соискателей с опытом, так и будущих молодых специалистов. Кроме того, были предложены меры поддержки по трудоустройству подопечных центра реабилитации. На ярмарке одновременно работали три локации для трех разных по возрасту, опыту и образованию категорий соискателей.

В результате прошли экспресс-собеседования и получили приглашения на работу 14 соискателей с опытом и профильным образованием. Студенты, принявшие участие в ярмарке вакансий, рассмотрели возможность стажировки и педагогической практики в Семейном МФЦ. Пятеро несовершеннолетних подопечных центра реабилитации заинтересовались идеей подработки в свободное от учебы время.

По словам директора Семейного МФЦ Ларисы Рябининой, партнерство с кадровым центром Чебоксар по подбору персонала будет продолжено. В частности, уже направлена заявка на организацию в октябре встречи с будущими психологами и педагогами, студентами выпускных курсов ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

Публикуется в рамках проекта «Право на поддержку», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии