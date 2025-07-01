Государство поддержит разработки в сфере ИИ

Инвестиция в будущее

Малые предприятия республики, ведущие разработки в сфере искусственного интеллекта, могут получить государственную поддержку Фонда содействия инновациям на реализацию своих проектов.

По условиям конкурса «Развитие-ИИ» опытным предприятиям доступен грант до 30 млн рублей. Для начинающих предпринимателей и малых компаний предусмотрена программа «Старт-ИИ-1» с максимальной суммой гранта до 5 млн рублей.

Финансирование предоставляется в пяти направлениях: фундаментальные языковые и мультимодальные модели, компьютерное зрение, распознавание и синтез речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений и перспективные методы автоматизации интеллектуальной и физической активности. Приоритет отдан разработкам, имитирующим когнитивные функции человека и способным решать сложные задачи без заранее заданных алгоритмов.

«Поддержка проектов в сфере ИИ — это инвестиция в будущее. Мы заинтересованы в том, чтобы предприниматели Чувашии были не только пользователями, но и создателями передовых технологий. На площадке «Мой бизнес» компании, планирующие подать заявку, могут получить консультационное сопровождение Фонда венчурных инвестиций», — отметила врио руководителя Минэкономразвития Чувашии Лариса Рафикова.

Прием заявок на конкурс «Старт-ИИ-1» открыт до 4 августа, на «Развитие-ИИ» — до 18 августа 2025 года. Подать заявку можно через платформу АС Фонд-М: online.fasie.ru.