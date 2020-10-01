На поддержку сельхозтоваропроизводителей направят дополнительные средства из республиканского бюджета

Такую возможность 23 октября одобрили на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в региональный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Как сообщил первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Михаил Ноздряков, в целях поддержки и развития агропромышленного комплекса предлагается дополнительные 261,5 млн рублей направить на возмещение части затрат на приобретение и модернизацию сельскохозяйственной техники.

«Общий объем средств бюджета с учетом перераспределения на данную цель составит 345,8 млн рублей», — сказал министр финансов.

Отметим, что этим же документом правительство Чувашии предлагает предусмотреть средства на возмещение части затрат социально-значимым предприятиям мукомольной промышленности на реализацию по сниженным ценам муки для хлебозаводов, осуществляющих свою деятельность на территории республики.

Напомним, ранее мы писали, что на торжественной церемонии вручения госнаград труженикам региона, которые добились высоких результатов в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, ветераны агропромышленного комплекса высказали мнение, что без существенной поддержки в этом году невозможно было бы собрать такой рекордный урожай, как в этом сезоне.