458 фермеров Чувашии получили гранты по программе «Агростартап»

От лука — не горе, а достаток

Мы продолжаем рассказывать о фермерах республики, развивающих свое хозяйство с помощью государственной поддержки. Она оказывается Минсельхозом Чувашии с 2012 года в виде грантов для начинающих фермеров и семейных ферм. За это время обладателями таких грантов стали 458 фермеров Чувашии.

С 2019 года появилась новая форма поддержки в форме гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства «Агростартап» в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Это хорошая возможность для сельского предпринимателя сделать рывок благодаря приобретению на этот грант новой техники, обновлению производственных площадей, увеличению поголовья скота.

Данная поддержка быстро стала популярной на селе. Особая ее ценность в том, что она позволяет личным подсобным хозяйствам трансформироваться в фермерские, в итоге выйти на новый уровень, составив достойную конкуренцию другим сельхозпроизводителям.

Виталий Шайкин из Батыревского района — один из успешных представителей такой трансформации. Еще год назад он был «единоличником» — главой личного подворья. А теперь — фермер, обладатель гранта по программе «Агростартап».

Виталий Григорьевич — коренной уроженец Батыревского района, издавна славящегося предпринимательскими талантами. Родился в деревне Новое Бахтиарово, входившей в состав знаменитого в советское время колхоза «Гвардеец». К труду был приучен с малолетства, и не только к чисто крестьянскому — после школы выучился на каменщика. Колхоз гремел не только высокими урожаями, но и крепкой производственно-социальной базой. Много строилось, и профессия Виталия оказалась ко двору. Но жизнь непредсказуема — довелось Шайкину потрудиться и на культурном фронте в качестве заведующего местным клубом. А в середине непростых 1990 годов пришлось пересесть на трактор — пахал, сеял на полях тогдашнего СХПК «Родник», отпочковавшегося от «Гвардейца». Но через 10 лет и это хозяйство обанкротилось, надо было думать о хлебе насущном.

У сельчан есть надежный источник, который не даст пропасть — личное подворье. Вот Виталий с супругой Эльвирой и занялись им основательно. Стали держать несколько коров, другую живность. А еще возделывали лук-севок. Эта культура традиционная для батыревского куста, многие здесь поставили это дело почти на промышленную основу. Как-то раз в район приезжал представитель Минсельхоза России, который сказал, что район может стать ведущим в стране производителем севка.

До последнего времени у Шайкиных на возделывании севка на вооружении были в основном собственные руки да помощь детей. Знакомые успешные луководы, заработав капитал, тем временем расширяли площади, приобретали новую технику. Шайкины люди не завистливые, но и отставать от односельчан не привыкшие. Захотелось тоже расшириться, купить технику, словом, развить луковый бизнес. Только вот собственных средств не хватало.

— Жена говорит, на какие деньги развиваться-то, — делится Виталий, — на это потребуются миллионы рублей. А мы уже не молодые — мне пошел 57-й год. В таком возрасте нелегко решиться на многомиллионный кредит. Но услышали, что Министерство сельского хозяйства запустило программу поддержки фермеров с предоставлением солидных субсидий, почему бы, думаю, не попробовать в ней поучаствовать… Если государство дает деньги безвозвратно, в виде субсидии, то разве что только самый ленивый откажется.

Стал Виталий заглядывать на сайт министерства, потом поехал туда сам. Приятно удивился, когда специалисты подробно, терпеливо растолковали об условиях получения субсидии, какие документы надо собрать и подготовить. Главное, надо было разработать грамотный бизнес-проект, который убедил бы конкурсную комиссию в том, что деньги будут потрачены эффективно, хозяйство получит ощутимый толчок.

Виталию это удалось, из личного подворья хозяйство стало фермерским. Более того, вошло в сельскохозяйственный потребительский снабженческо-потребительский кооператив «Урожай». По итогам тщательного конкурсного отбора Шайкины получили грант в сумме 4 млн рублей. На эти деньги купили новый колесный трактор, культиватор, опрыскиватель. Обслуживает всю эту технику сам фермер, а по выходным дням приезжает на помощь из города сын Сергей. На других работах помогают двое односельчан — согласно условиям предоставления гранта фермер обязан создавать новые рабочие места.

В нынешнем году под севком в хозяйстве было 3 гектара. Взяли в аренду еще 15 гектаров, и уже в следующем году фермер планирует посеять 4 гектара. Со сбытом больших проблем не бывает — продукция уходит через «Урожай», созданный как раз для этого. Вообще, кооператив — большое подспорье для хозяйства: тут и бухгалтер поможет, и техникой когда надо помогут. Теперь несравнимо легче конкурировать с другими производителями.

Лук — культура трудоемкая, требующая кропотливости и терпения. Не зря есть поговорка «горе луковое» — это не только оттого, что он вышибает слезы… Много приходится Шайкиным работать.

— Я только сейчас по-настоящему почувствовал вкус к предпринимательству, — говорит Виталий. — Я как бы помолодел, второе дыхание появилось. Да и простое удовлетворение есть оттого, что односельчанам помогаю с работой. Те, кто сейчас у меня занят, уже не стремятся уехать из деревни на заработки. А когда увеличу площади, еще несколько человек возьму. Хорошо также, что и сын не теряет связь с родной землей. Хочется выразить Минсельхозу большую благодарность за такую поддержку.

СПРАВОЧНО

В республике, по данным госстатистики, насчитывается 222,7 тыс. личных подсобных хозяйств. Грант «Агростартап» помогает их владельцам перерасти в фермерское хозяйство. В конкурсном отборе на его получение могут участвовать и КФХ, зарегистрированные в текущем финансовом году.

Для участия в конкурсе фермеру необходимо соответствовать ряду условий:

фермер не являлся ранее получателем господдержки на организацию начального этапа предпринимательской деятельности и не получал грант «Начинающий фермер»;

КФХ зарегистрировано на сельской территории Чувашской Республики;

фермер представляет проект «Агростартап» со сроком реализации не менее пяти лет;

фермер представляет план расходов;

фермер соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

фермер не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет, за исключением текущего финансового года, в качестве главы КФХ;

на первое число месяца, в котором Минсельхозом Чувашии объявлен конкурсный отбор, в фермерском хозяйстве отсутствуют неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Фото из личного архива Виталия Шайкина

Валерий Шайкин со своим «грантовым» трактором.