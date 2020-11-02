ОЛЬГА БАТАЛИНА

замминистра труда и социальной защиты РФ

«С начала года в России было заключено более 85 тысяч социальных контрактов, направленных на помощь малоимущим гражданам и семьям. Это на 25% превышает изначально запланированные показатели. Самым востребованным направлением стало преодоление трудной жизненной ситуации — его выбрали 42 тысячи семей (49,2% от общего количества контрактов). Вторым по популярности стал контракт, предполагающий помощь в поиске работы, им воспользовались 32,4 тысячи семей (37,9%). Сейчас проект реализуется в 21 пилотном регионе, наиболее активно работа ведется в Нижегородской области, республиках Чувашия и Мордовия, в Новгородской и Саратовской областях».