23 многоквартирных дома могут получить субсидии на энергоэффективный капремонт

На данный момент 23 заявки на энергоэффективный капремонт рассматривает Фонд содействия реформированию ЖКХ, сообщают в Минстрое Чувашии. Всего от Чувашской Республики сформировано 68 заявок. Решение принято по одному дому – в г. Чебоксары по адресу ул. 324 Стрелковой Дивизии, д.14. Деньги перечислены в бюджет региона и ожидается их перечисление в соответствующее ТСЖ.

Энергоэффективный капитальный ремонт направлен на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Финансирование за счет средств госкорпорации может быть предоставлена в случае проведения работ, направленных на энергосбережение и сокращение расходов на оплату коммунальных ресурсов не менее чем на 10%.

Также возможна субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту, полученному на выполнение ремонтных работ.

Размер предоставляемой финансовой поддержки от Фонда может составлять до 80% стоимости работ.

Напомним, что Чувашия подключилась к федеральной программе энергоэффективного капитального ремонта лишь в 2020 году после того, как руководитель региона раскритиковал работу управляющих организаций, которые неохотно идут на контакт с населением, чтобы оформить заявку на федеральные субсидии. Глава Чувашии ставил задачу принять меры по обновлению коммунальной инфраструктуры, которые позволят оптимизировать эксплуатационные расходы.