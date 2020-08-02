Олег Николаев встретился с фермерами

Вчерашний четверг выдался крайне ненастным, дождь по всей республике шел не переставая. Соответствующим было и настроение у журналистов, направляющихся в село Большой Сундырь Моргаушского района, куда должен был прибыть врио Главы республики Олег Николаев. Но когда мы зашли в местный Дом культуры, лица сразу посветлели. Здесь было тепло и уютно, особенно в находящейся тут же библиотеке.

Очаг культуры два месяца назад отремонтировали. Больше всего поразила библиотека, обретшая современный облик благодаря успешному участию в конкурсе на создание модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура». Ей было выделено 5 млн рублей из федерального бюджета, на которые проведен ремонт, приобретены новая мебель, оборудование. Подведен широкополосный интернет. А главное, на 4 тыс. экземпляров обновился книжный фонд. И теперь это не просто точка по выдаче книг, а целый многофункциональный комплекс с центрами информации, уютного чтения, развития интеллекта.

Библиотеку Олегу Николаеву презентовала директор центральной библиотечной сети района Ирина Николаева. Олег Алексеевич с интересом осмотрел книжную выставку, оформленную в виде дуба, — старейшина чувашских дубрав находится в окрестностях местной деревни Ильинка. Отдав должное богатству фондов и оснащению библиотеки, врио Главы поинтересовался, часто ли сельчане пользуются ее услугами. По словам Ирины Николаевой, интерес достаточно высокий – библиотека обслуживает 13 населенных пунктов, где проживают 2734 человек.

Олег Николаев, врио Главы Чувашии: «Данная библиотека — это уже новый стандарт таких учреждений на селе, к чему мы и дальше будем стремиться в республике. Ценно, что тут есть возможности для развития для всех возрастных групп. Но отмечу, что на полках недостаточно литературы на чувашском языке и скудновато их оформление. Это надо поправлять, для чего в ближайшее время появятся необходимые рекомендации по всем муниципалитетам».

Есть в районе предприятие редкой специализации – по выращиванию грибов. ООО «Агрика» 16 лет назад основал Валерий Глушаков. Он родом из Саратова, женат на уроженке Чувашии, с которой и переехал на ее родину. Об этом Валерий поведал врио Главы, прежде чем показать свое предприятие.

Производит «Агрика» вешенки на самом современном оборудовании, обеспечивающем климатические параметры для круглогодичного выращивания. Грибы набирают нужные кондиции в специальных камерах, куда заглянул Олег Алексеевич. Воздух здесь — как в осеннем лесу в грибную пору… Два года назад на предприятии реализован большой инвестиционный проект, в планах – дальнейшее наращивание производства. «Если будут просьбы, обращайтесь, — сказал врио Главы. — Создание предприятий на территории республики всегда воспринималось позитивно. Мы и дальше будем поддерживать такого рода проекты».

На территории Юнгинской средней школы Олег Николаев встретился с главами сельских поселений района, речь зашла о мерах поддержки сельских территорий. Врио Главы отметил, что необходимо активнее использовать возможности республиканских и федеральных программ, заранее готовить проекты и подавать заявки на финансирование. Поинтересовался он и мнением сельчан по поводу субсидий личным подсобным хозяйствам на содержание дойных коров, которые, по их отзывам, оценены очень высоко.

В тот же день в санатории «Сурские зори», что в Ядринском районе, состоялся большой совет фермеров Чувашии. Приветствуя их, врио Главы подчеркнул, что фермер – это не просто предприниматель, но и личность, в значительной степени влияющая на облик села и являющаяся залогом стабильности сельских территорий.

На современном продовольственном рынке жесткая конкуренция, и сельским предпринимателям для выживания надо объединяться в кооперативы, кластеры, «чтобы представлять собой этакий мощный кулак», отметил врио Главы. Правительство республики заинтересовано в развитии фермерства, для того и реализует целый набор видов господдержки. В этом ключе закономерно создание в республике Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей. А чтобы развиваться, фермерам надо постоянно находиться в обойме современных требований. В частности, «вписаться» в проект создания российского «Зеленого бренда», наращивать экспорт сельхозпродукции.

На сегодня каждый третий занятый в АПК республики работает у фермера, сообщил вице-премьер-министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. За последние 8 лет доля фермерской продукции в валовом объеме отрасли выросла с 7,5% до 13%. Что любопытно: в этот период сократилась численность фермеров, зато выросли производственные показатели в этом сегменте. Земель, к примеру, стало обрабатываться в 1,7 раза больше, поголовье скота увеличилось в 2,4 раза… Это связано как раз во многом с активизацией господдержки фермеров в эти восемь лет, считает министр. Речь идет о грантах начинающим фермерам и семейным фермам, благодаря чему было создано более 900 новых рабочих мест. С прошлого года действует новая форма поддержки – «Агростартап».

Подходы к выделению грантов тоже меняются. Раньше на них могли рассчитывать фермеры с любым поголовьем скота, в итоге субсидию получали имеющие как 10, так и 100 коров. Теперь грант можно получить с поголовьем не меньше 25 буренок.

Выступления фермеров после презентации своих хозяйств сводились, главным образом, к просьбам (ну или предложениям) кроме существующих установить субсидии и для других направлений деятельности. У журналистов нет-нет да и возникала мысль, что аппетит на субсидии у фермеров постоянно растет. Они даже поделились потом этим с Олегом Николаевым, который сказал, что это черта, свойственная не только фермерам, но и всем людям, когда получаешь средства безвозмездно. Но когда на селе создаются новые высокотехнологичные предприятия, скупиться, наверное, не стоит, главное, чтобы деньги с пользой окупались.

Наиболее длительным было выступление известного фермера из Цивильского района Андрея Хорошавина. Его хозяйство многоплановое, и рассказать есть о чем. Он поблагодарил врио Главы за увеличение субсидий на приобретение сельхозтехники и следом попросил, нельзя ли выделить помощь и на приобретение спецтехники для раскорчевки деревьев под посевные площади. Сергей Артамонов предложил другой вариант – купить несколько таких мульчиров на всю республику и сдавать в аренду. Тогда фермер предложил предусмотреть субсидии на производство рапсового масла – эту культуру КФХ давно выращивает.

КФХ «Карамышевское» Козловского района занимается выращиванием рыбы. Глава хозяйства Алексей Афанасьев считает, что необходимо ввести субсидии на корма для его карпов — в соседних регионах рыбоводам якобы выделяют солидную помощь. Но министр заверил, что корма нигде не субсидируются, поскольку невозможно проконтролировать объемы скормленного карпам комбикорма. Хотя другие затраты можно и возместить…

Дали слово и самому молодому фермеру – Денису Авакумову из Вурнарского района. Выступил он хотя и по бумаге, но аплодисменты сорвал. Несмотря на возраст, дело, начатое три года назад, ведет с толком, наращивая поголовье скота. Попутно заочно в аграрном университете учится.

Многие чебоксарцы наверняка пользуются молокоматами, в которых продается молоко по цене почти вдвое ниже магазинной. Это детище янтиковского фермера Сергея Илларионова, в КФХ которого насчитывается около 900 коров. Сергей тоже попросил помощь на содержание молочных автоматов, и его можно понять. Когда начинал, арендная ставка была приемлемой. Но как только развилась сеть, она поднялась ее до небес.

Леонид Кузнецов представлял кооператив «Лук-Агро» из Батыревского района. Это уникальное предприятие, где производится до 70% лука-севка от всего выращиваемого в России. А еще кооператив представляет собой объединение, тот самый «мощный кулак», о котором говорил врио Главы. В него входит семь других КФХ разной специализации и несколько личных хозяйств.