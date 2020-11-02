Грант помог многодетной маме открыть бизнес по созданию сладких букетов

Ягоды успеха

Идею открытия шоколадной мастерской «Lovely berry» Олеся Кузьмина начала воплощать сразу же после победы в конкурсе бизнес-проектов, который проходил в рамках федеральной образовательной программы по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель» в августе этого года. Она получила грант в размере 100 тысяч рублей, который стал хорошим стартапом для начинающей бизнес-леди. Эти средства помогли закупить необходимое оборудование и арендовать помещение под мастерскую-магазин в центре города, где умело изготавливают как букеты из цветов, так и вкусные, уникальные композиции из клубники с шоколадом.

— Олеся, что вас подвигло принять участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»? Были ли у вас до этого попытки открыть свой бизнес? Чем вы занимались до победы в конкурсе?

— Каких-то решительных попыток не было, но мысли о собственном деле посещали. Проблемой было, как и с чего начать. Ведь для ведения бизнеса необходимы определенные знания. А тут случайно увидела в интернете, что объявляется прием заявок на конкурс «Мама-предприниматель». Я подала заявку. А через какое-то время мне позвонили, сказали, что я прошла отбор.

Для меня это стало шансом на развитие своей идеи. Я приняла решение обязательно участвовать в образовательной программе. На тот момент я руководила подразделением федерального учреждения, которое отвечает за систему менеджмента качества в организации. Знаний по ведению собственного бизнеса было недостаточно, так как основная моя профессия — специалист по качеству (окончила в свое время машиностроительный факультет ЧГУ имени И.Н. Ульянова по специальности «Стандартизация и сертификация»).

СПРАВКА «СЧ» В Чувашии образовательный проект «Мама-предприниматель» реализуется при поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, центра «Мой бизнес», Республиканского бизнес-инкубатора, Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, Комитета по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», банка «Открытие» и благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее».

В течение пяти дней мы учились разрабатывать маркетинговый план и финансовый расчет проектов, а также готовили презентации бизнес-планов, посещали успешные действующие компании, анализировали бизнес-модели этих компаний. Потом защищали свои проекты. Победа в программе «Мама-предприниматель 2020» дала мне возможность принять важное решение в моей жизни — развивать собственное дело. А организаторы этого проекта способствовали этому, спасибо им большое.

— Как родился проект по созданию именно шоколадной мастерской? И насколько ваш магазин оказался популярным у жителей Чебоксар?

— Бизнес-идея по созданию мастерской по производству и реализации букетов и композиций, в основе которых клубника в шоколаде, родилась уже во время проекта. Изначально же я подавала заявку на открытие кафе-магазина. Вдохновила на создание сладких наборов моя старшая дочь Татьяна (ей 22 года), которая успешно занимается этим в Казани. Вместе с ней мы готовили бизнес-план. Кстати, активное участие в его презентации на конкурсе приняли и младшие дети — одиннадцатилетняя Карина и Ваня, которому на днях исполнилось восемь лет. Они переоделись поварятами, чтобы продемонстрировать наши изделия жюри и другим участницам конкурса. Поддержка близких внесла существенную лепту в победу и, конечно же, в то, что сегодня наши изделия знают многие.

У нас есть своя клиентская база, для которых разработана система скидок и бонусов. Основные продажи идут через социальные сети. Наша страничка в Instagram: @Lovely_berry_cheb. Сейчас мы развиваемся и собираем уникальные букеты из цветов и клубники в шоколаде. Хочется, чтобы в нашем магазине были просторные залы, более удобная мастерская.

— Насколько серьезной была атмосфера конкуренции на конкурсе или вы ее совсем не ощутили?

— Было много интересных идей. Мне понравились проекты по созданию логопедических кабинетов. Необходимость в них всегда существовала. Больше меня впечатлила готовность в первую очередь заниматься с так называемыми «солнечными детьми», нести социальную миссию. Любопытный проект и по созданию одежды для детей из муслина, а также по выращиванию брокколи. И, действительно, во время защиты бизнес-плана существовала здоровая конкуренция. Я сама в какое-то время приуныла, когда один за другим выходили за дипломами победители в отдельных номинациях. Но тут в конце назвали мою фамилию… Теперь даже не могу вспомнить, что тогда почувствовала: ликование, радость…

— Символично, что наша беседа проходит накануне Дня матери. Как совмещает мама-предприниматель две роли: бизнес-леди и хранительницы семейного очага?

— Пока приходится не просто. Ведь бизнес находится на стадии формирования и требует особого внимания. Поэтому сейчас много времени провожу на работе, хотя делаю все возможное, чтобы близкие постоянно чувствовали мое присутствие. Как и прежде я люблю устраивать своим детям праздники. Все семейные события мы отмечаем вместе, а вечерами много общаемся. Иногда мне кажется, что моя новая сфера деятельности больше нас сблизила. Я ощущаю поддержку мужа, детей. Дети стали более собранными, самостоятельными. Больше стала навещать нас и старшая дочь. Ведь она сама вдохновила меня на начатое дело.

— Глядя на ваши съедобные букеты, трудно устоять от искушения. Тяжело создавать такие шедевры?

— Это требует определенных навыков. Особенно, когда речь идет об уникальных букетах. К примеру, есть в нашем ассортименте композиции с использованием персонажей мультфильмов.

— И все это из ягод и шоколада?

— Да. Причем мы используем исключительно бельгийский шоколад премиум-класса «Callebaut». Он один из лучших на профессиональном рынке. Как открыли салон, сразу же заключили контракт на его поставку.

— Обычно букеты покупают к каким-то важным событиям, к праздникам. Ко Дню матери вы создали отдельную линейку?

— Да, мы постоянно стремимся придумывать что-то новое. На это нас вдохновляют и заказчики. Подсказывают, что и какие оттенки они хотели бы увидеть в букете. Ко Дню матери большинство уже позаботились о подарке для мамы и оформили предзаказы. Каждый ведь мечтает порадовать самого дорогого человека чем-то необычным.

— Хочется пожелать, чтобы «шоколадная сказка», созданная вашими мастерами, вошла в жизнь каждой мамы, да и вообще каждого человека.

— Спасибо! А я надеюсь, что моя история вдохновит многих людей, которые еще думают о воплощении в жизнь своих идей. Ведь такие программы, как «Мама-предприниматель», помогают участникам получить необходимые навыки для качественного старта, организовать свой бизнес.

Фото из личного архива

Олеся Кузьмина сегодня успешно развивает свой бизнес.