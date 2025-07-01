Нежелательные встречи

Александра Сергеева из Чебоксар приобрела дачу в черте города, в десяти минутах ходьбы от своей квартиры, в разгар ковидных ограничений — чтобы было где гулять и дышать свежим воздухам детишкам, их у нее трое. Муж Дмитрий выровнял землю и засеял газонной травой, поставил домик для игр, установил бассейн. Каждые летние каникулы семья проводила на даче практически безвылазно. Но недавно идиллию нарушили змеи — уже несколько раз с начала лета их обнаруживали греющимися под солнцем на открытой площадке. Теперь уже семья приходит сюда с опаской, то и дело осматривает пространство на предмет незваных гостей.

Причиной появления пресмыкающихся они считают соседский запущенный участок, заросший бурьяном, кустами, заваленный сломанными ветками засохших яблонь. Видимо, там змеи и нашли себе жилище, оттуда они и выползают греться на солнце.

«Это вполне обычное дело — если есть потенциальные убежища, значит, там кто-то обязательно будет жить, — объясняет кандидат биологических наук Максим Рыжов, автор сайта «Герпетофауна Поволжья». — Так что главный способ избавиться от нежелательных гостей — наводить порядок, убирать различный хлам. Если не будет мест, куда можно спрятаться, то не будет и змей. Ну или, как вариант, завести ежика — он всех их разгонит или съест».

Кстати, один из случаев укуса гадюки прошлым летом произошел как раз в огороде, когда мужчина в Заволжье занимался уборкой мусора. Так что в этом деле нужно быть внимательным и осмотрительным.

Впрочем, столкнуться со змеями у нас можно, оказывается, и зимой. В январе замерзших животных чебоксарцы обнаружили во дворе одного из домов по улице Мичмана Павлова. Местные жители решили, что пресмыкающихся вытащили из подземных коммуникаций сотрудники коммунальных служб, когда устраняли засор. Но те рассказали, что мертвые змеи лежали возле люков еще до их прибытия, а одну из них вообще кто-то закинул на ветку дерева. «Очень похоже, что в этом доме живет любитель экзотики, но, видимо, змейки ему надоели и он их просто выбросил», — предположил один из работников «Водоканала». С такой вот грустной истории начался Год змеи.

«Обществу надо бы избавиться от повального страха и брезгливости перед змеями, — считает Максим Рыжов. — Мои дети спокойно тискают ужей, ящериц, лягушек. Единственное, что гадюк им не даю в руки, просто из целей безопасности. Остальные — безобидные существа. Конечно, лучше (и для животного, и для человека), если они будут держаться подальше друг от друга».

Мы попросили специалиста прокомментировать информацию о какой-то особой пользе от змей на дачах, которую увидели на некоторых сайтах в интернете.

«Спорный вопрос, — разъяснил ученый. — Судите сами: ужи поедают лягушек и жаб, которые, в свою очередь, могут уничтожать слизняков и личинок различных жуков на грядках. Медянка вообще питается ящерицами. Вот гадюка — да, охотится на мышей и других мелких грызунов, от нее может быть какая-то польза, но вряд ли вы будете терпеть соседство с ядовитым животным. Хотя в укусах, уверен, на сто процентов виноват исключительно человек.

Кусает змея только в моменты, когда чувствует угрозу для своей жизни. В любом другом случае люди ей совершенно не интересны. Человек не является объектом ее питания, следовательно, нет смысла тратить на него яд, на выработку которого организму рептилии нужны немалое время и ресурсы. Поэтому, почувствовав по вибрации земли приближение человека, она будет стараться незаметно скрыться, а не ползать за вами в попытках укусить за пятку. Если же змея не скрылась, значит, некуда — тогда уже можно ожидать укус в качестве самообороны».

«Местная реакция после укуса проявляется в виде боли, чувства жжения, покраснения, кровоизлияния и отека, — рассказывает Надежда Смелова, главный внештатный токсиколог Минздрава Чувашии. — Одновременно идет общая интоксикация организма. Снижается артериальное давление, человек ощущает слабость, повышается потоотделение, возникают боли в животе, диарея, судороги, начинают кровоточить десны и ранки, оставленные змеиными зубами, развивается острая сердечная недостаточность.

В течение ближайших дней на теле могут появиться кровоподтеки, волдыри и пятна отмершей кожи. При тяжелом отравлении отмечаются множественные кровоизлияния, воспаление лимфоузлов, их болезненность, тромбоз вен. Из осложнений представляет опасность развитие гангрены укушенной конечности. Поэтому так важно как можно скорее провести дезинтоксикационную терапию».

Что делать, если вас или человека рядом укусила ядовитая змея

Первым делом рассчитайте, как быстрее добраться до больницы. Вызвать «скорую» или на собственном автомобиле? Определитесь и действуйте!

Если есть возможность, дайте пострадавшему антигистаминное и болеутоляющее, но не аспирин — он усиливает кровотечение.

Пораженную конечность зафиксируйте и обеспечьте ей полный покой. Прижигать, делать надрезы, накладывать жгут и уж тем более отсасывать содержимое из раны нельзя! Можно промыть место укуса чистой водой.

Приготовьте чистую негазированную воду. Как правило, все пострадавшие от укуса змеи испытывают жажду.

Можно ли избежать встречи с гадюками? Нужно! Поэтому, если вы собрались в лес или туда, где раньше были замечены змеи, надевайте плотные брюки, высокие резиновые сапоги или ботинки. Ходите по лесу с длинной палкой, прощупывая и простукивая ею свой путь среди травы и в зарослях. Шум должен спугнуть животное. Захватите с собой анальгетик и антигистаминный препарат — и пусть они вам не пригодятся.

Василий Григорьев