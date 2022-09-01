В 300 км от Чебоксар ждет туристов заповедник «Сенгилеевские горы»

По тропе сурка с виртуальным гидом

«Эти горы косматыми псами лежали у ног, эти горы давно уже стали ручными». Эти строки Сергея Довлатова вспомнились во время путешествия по национальному парку «Сенгилеевские горы» — уникальному и большому (площадь почти 44 гектара) природному заповеднику, расположенному в Ульяновской области в трехстах километрах от Чебоксар.

Горы здесь, конечно не те, с которых сходят лавины. Скорей их можно назвать холмами. Но впечатляют они не меньше. Одни — похожи на слоеный пирог, с коричневыми, лесными, зелеными и белыми меловыми полосами. Вершины других почти полностью белые — словно кто-то прошелся по холмам известковой кистью.

Настоящей жемчужиной парка называют Тушнинские меловые холмы, протянувшиеся вдоль речки Атцы. Возвышенности здесь чередуются с глубокими оврагами и балками, поросшими степной травой и каменистыми долинами речек-ручейков с прозрачной и холодной водой. Кроме того, Сенгилеевский парк — по сути природный музей: миллионы лет назад в этих краях было море, и до сих пор здесь можно увидеть разные по составу горные породы, сформированные на дне доисторического водоема. А еще на заповедных территориях можно встретить десятки редких представителей флоры и фауны. Орлана-белохвоста, например, солнечного орла, болотную черепаху, гребенчатого тритона…

Одна из визитных карточек парка — очаровательные сурки-байбаки: несколько лет назад в Сенгилеевских горах открыли специальную экологическую тропу для туристов протяженностью порядка 6 км. Прошел по ней недавно и корреспондент «СЧ» в сопровождении коллег из других регионов, сотрудников парка и… виртуального гида.

Собственно затем и собрали на экскурсию пишущую и снимающую братию: чтобы протестировать новый проект национального парка и МТС-аудиогид «Место силы. Сенгилеевские горы». Благодаря ему по «Тропе сурка» туристы могут путешествовать без экскурсовода. Нужны только наушники и скачанная в поисковике бесплатная виртуальная экскурсия «Место силы. Сенгилеевские горы». В ее программе 25 тем об истории этих заповедных мест, о прописавшихся здесь редких, краснокнижных видах животных и растений, и даже о тех представителях флоры, которые занесены в так называемую «Черную книгу». Хоть экскурсовод и виртуальный, но такое чувство, что он все время рядом — благодаря спутниковой системе навигации аудиогид «видит», где находятся туристы и, в зависимости от их места нахождения, может поменять очередность тем или подсказать — вы, мол, товарищи, куда-то не туда забрели.

Интересные факты У сурков есть два вида нор — летние и зимние (глубина последних может достигать 8 метров). Укладываясь в спячку, байбаки закупоривают свои дома изнутри землей и камнями. За лето сурки обычно нагуливают до двух килограммов жира. В зимнем сне все эти запасы тают — проснувшиеся сурки выходят на свет божий потрепанные, исхудавшие, а вес в них всего около двухсот граммов. Видеотрансляцией из жизни обитателей национального парка увлеклись и сами сотрудники МТС, и жители всей Ульяновской области. Они дружно переживали и за отважного орлана, который в сильные зимние морозы начал таскать ветки и вить гнездо. И сочувствовали его спутнице жизни — когда в их гнездо залетела чужая молодая орлица…

Главный герой аудиоэкскурсии, конечно же, сурок-байбак. И о нем вам не только расскажут — весной или летом туристы могут дойти до беседки со скамеечками и понаблюдать, как на противоположном склоне выходят из норок сурки. Участникам тест-экскурсии сделать это, правда, не удалось: пушистики-байбаки уже залегли в спячку. Но сурков представители СМИ все равно увидели — в рамках экологического проекта «Место силы» в Сенгилеевских горах установлены фотоловушки в местах обитания сурков, а также смонтирована система видеонаблюдения за гнездом орлана-белохвоста.

«Система эта достаточно сложная, — объяснил директор филиала МТС в Ульяновске Максим Семенов. — Во-первых, нужна хорошая интернет-связь, во-вторых — полная автономность системы, чтобы не спугнуть очень осторожных птиц. Поэтому сама камера замаскирована под существующий ландшафт, а от нее вниз идет проводка к солнечным панелям, которые обеспечивают бесперебойную работу камеры».

Снятые на видео уникальные кадры складываются в увлекательный фильм. Вот семья пернатых, не покладая крыльев и клювов строит из веточек дом. А вот один самец орлана нападает на другого — идет борьба за удобный, комфортный участок. Конкуренция, однако…

А отснятых кадров про сурков наберется уже на целый сериал. Фиксируется вся «поверхностная» жизнь очаровательных байбаков: вышли из норки, позавтракали сочной травкой, отдохнули, поели, снова отдохнули — весь трудовой день сурков запечатлен. Можно увидеть и любопытные сценки из семейной жизни. Вот молодая пара сурков выходит на променад. Мама, пышная дама в роскошной меховой шубке, ложится на бережок на животик — позагорать. Подходит глава семейства в шубке не хуже и укладывается рядом с любимой. Тут выскакивает из норки парочка наследников Зефирка и Пряник (так прозвали юных сурчат работники парка) и начинает прыгать и резвиться прямо перед родителями. Те на детей — ноль внимания. Такая сценка вам ничего не напоминает?

Фото Олега Мальцева и национального парка «Сенгилеевские горы»