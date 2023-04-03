«Хозяин леса» проснулся и попал в объектив фотокамеры

На Алатырском участке заповедника «Присурский» из спячки вышел один из самых габаритных представителей братьев наших меньших — медведь. Как удалось заметить бурого «хозяина леса»?

Все просто — медведь попал в объектив фотоловушки, которая была установлена на заповедной территории. «Обычно мы можем говорить о выходе из спячки медведя, когда были увидены первые следы, — рассказала заместитель директора по экологическому просвещению и экотуризму заповедника «Присурский» Наталия Панченко. — Прошлой весной мы таких следов не наблюдали. Сейчас инспекторы заповедника обнаружили в охранной зоне останки павшего животного и установили фотоловушку, так как были большие шансы, что возле падали кто-то из зверей появится».

Как сообщили в «Присурском», в первый раз камера запечатлела бурого медведя 28 марта, а повторно — 30 марта. Зверь искал себе еду и старался полакомиться дарами природы после выхода из спячки. В рацион питания медведя входят растения (сныть), ягоды и плоды, насекомые и их личинки, а взрослые особи могут напасть на лосей, кабанов.

КСТАТИ

Бурый медведь является редким животным и занесен в Красную Книгу Чувашии. По последним данным, на территории нашей республики насчитывается более 30 особей этого крупного животного. Охотиться на бурых медведей запрещено.