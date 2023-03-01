«Городские» сурки проснулись раньше «сельских»

На Батыревском участке заповедника «Присурский» запечатлели проснувшихся после зимней спячки сурков. Первая семья байбаков появилась на поверхности 12 марта, следом за ней из нор вышли еще две, сообщают в заповеднике. После длившегося полгода зимнего сна зверьки малоактивны — ведь за спячку они теряют треть своего веса. А вот городские собратья присурских сурков, Сеня и Сима, обитающие в чебоксарском зооуголке «Ковчег», в этом году проснулись 13 февраля. Побудка произошла как никогда рано, утверждают в зооуголке: обычно Сеня с Симой выходили из спячки не раньше середины марта.