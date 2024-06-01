Сокольник из Канашского округа мечтает создать центр помощи для покалеченных диких животных

Хорошо зверям — интересно школьникам и туристам

С детства Пимон Илларионов увлекался птицами: выхаживал птенцов, выпавших из гнезда, ходил в местную библиотеку, читал рассказы о крылатых братьях меньших. Особо ему нравились книги о легендах советской соколиной охоты — мальчишка мечтал когда-нибудь стать настоящим сокольником.

Для несведущих — это человек, который ухаживает за ловчими птицами, обучает их и охотится с ними. Так вот, для Пимона Федотовича это стало увлечением на всю жизнь. Куда бы ни забрасывала судьба Илларионова — он участвовал в боевых действиях в Афганистане, долгие годы работал в северных регионах — но заслышав над головой пронзительный клич сокола, неизменно устремлял взгляд в небо в поисках великолепного летуна.

Теперь, когда труженик на заслуженном отдыхе и давно осел в родной Чувашии, он полностью посвятил себя своему хобби. Энтузиаст взрастил, обучил, вылечил и выпустил на свободу не один десяток самых разных птиц.

Кроме охотничьих птиц — ястреба-тетеревятника Ника и сокола Бика — есть у Илларионова и другая диковинная живность: например, крупноголовая сова неясыть и говорящий ворон. Если ястреба и сокола Пимон Федотович купил в питомнике за приличные деньги, остальных питомцев спас от гибели. Сову нашел в лесу, у нее было повреждено крыло и вывихнута лапка, а ворона Гошу подобрал совсем птенцом возле поваленного дерева. Причем вороненок был с тремя братьями и сестрами. Все они нашли приют у сокольника, а как выросли, выпорхнули на волю. Лишь Гоша вернулся, потрепанный какой-то собакой. Пришлось выхаживать. В другой раз хозяин нашел ворона возле мусорки — снова побитого. С тех пор Гоша не разговаривает и никак не может поладить с людьми…

У каждой птицы свой характер, и к каждой нужен свой подход, считает Илларионов. Но главное, пернатые не терпят жестокое обращение и иногда могут мстить. «Даже повышать голоса на них нельзя, обидятся», — мягко подметил сокольник. А если ты к ним с добром, они это ценят. Беркут, например, может стать верным другом. Ястреб — хоть и надежный партнер, но независимый, быстро дичает и улетает. Не прощает обиду и сокол: при первой возможности удирает «по-английски»…

Своими наблюдениями за повадками птиц, опытом по их уходу, обучению и восстановлению после травм Илларионов с удовольствием делится с теми, кому это действительно интересно. А в Год экологии и бережного отношения к природе в Чувашии у него родилась замечательная идея.

«Многие птицы страдают из-за высоковольтных линий, попадают под машину. Калечатся на дорогах и другие дикие звери, которым тоже нужна помощь и забота. Временным приютом для них мог бы стать реабилитационный центр, где животные восстанавливали бы свои силы после лечения. Тех, кого удастся поставить на ноги, отпустим на волю, другие могут жить в зверинце. Будем приглашать на экскурсии туристов, юных натуралистов, проводить «живые уроки», — поделился планами сокольник. Он мог бы многое рассказать посетителям и об обитающих в наших краях животных, и о перелетных «гостях», и о соколином «спорте».

С инициативой Пимон Федотович пришел на личный прием к министру природы Чувашии Эмиру Бедертдинову. Руководителя Минприроды заинтересовало предложение жителя Канашского округа: по его мнению, проект мог бы способствовать продвижению экотуризма в регионе. Но для начала нужно документально оформить идею, провести расчеты, ведь понадобятся территория и вольеры, необходимо продумать условия для проживания животных, сопровождение ветеринара — перечислил нюансы будущего предприятия Илларионов. Реабилитационный центр, по его мнению, не забава, а воспитательная среда с ответственным подходом к миру животных.