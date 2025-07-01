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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ,
министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики:

«Усиливаем сотрудничество с Ассоциацией «СО «Строители Чувашии» в сфере контроля за исполнением подрядчиками государственных контрактов. Это касается как объектов капитального строительства, так и проведения капитального ремонта. Вместе с генеральным директором ассоциации Алексеем Грищенко, руководителем Госжилинспекции Чувашии Виктором Кочетковым, а также представителями Республиканской службы единого заказчика, Фонда капитального ремонта и Госстройнадзора министерства договорились о проведении плановых и внеплановых межведомственных проверок. Это позволит оперативно выявлять и устранять нарушения в ходе строительных и ремонтных работ. Напомню, что по поручению Главы Чувашии Олега Николаева также реализуется проект «На контроле Главы», направленный на мониторинг сроков и качества строительства, реконструкции социальных объектов, а также благоустройства территорий общественными организациями».

Опубликовано: 29 июля 2025 г.


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