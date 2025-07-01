ВЛАДИМИР МАКСИМОВ,

министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики:

«Усиливаем сотрудничество с Ассоциацией «СО «Строители Чувашии» в сфере контроля за исполнением подрядчиками государственных контрактов. Это касается как объектов капитального строительства, так и проведения капитального ремонта. Вместе с генеральным директором ассоциации Алексеем Грищенко, руководителем Госжилинспекции Чувашии Виктором Кочетковым, а также представителями Республиканской службы единого заказчика, Фонда капитального ремонта и Госстройнадзора министерства договорились о проведении плановых и внеплановых межведомственных проверок. Это позволит оперативно выявлять и устранять нарушения в ходе строительных и ремонтных работ. Напомню, что по поручению Главы Чувашии Олега Николаева также реализуется проект «На контроле Главы», направленный на мониторинг сроков и качества строительства, реконструкции социальных объектов, а также благоустройства территорий общественными организациями».