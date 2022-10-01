Новочебоксарский объект ООО «Альянс-Недвижимость» исключен из реестра проблемных

Из Единого реестра проблемных объектов исключен объект ООО «Альянс-Недвижимость» по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Советская, 1А. Объект исключен из реестра 3 октября текущего года на основании передачи имущества (прав) застройщика Фонду развития территорий по решению суда от 16 сентября текущего года.

«Решение о выплате компенсаций как о способе восстановления прав дольщиков принято наблюдательным советом Фонда развития территорий 22 апреля текущего года. С 24 мая текущего года выплаты на общую сумму 225 млн. рублей получили 93 гражданина, заявления о выплатах по оставшимся гражданам на данный момент находятся на рассмотрении Фонда», – рассказал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Павел Данилов.

В процессе получения выплат жителям также оказывали помощь представители Банка «ДОМ.РФ», НО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Чувашской Республике» и Минстроя Чувашии.

Судебное заседание о передаче прав застройщика ООО «Альянс-Недвижимость» Фонду по второму проблемному объекту, расположенному в г. Чебоксары, назначено на 6 октября 2022 года. Решение о выплате компенсаций гражданам-участникам долевого строительства по данному объекту принято 23 марта 2022 года. С 12 апреля 2022 года выплаты получены 91 гражданином, заявления о выплатах по оставшимся гражданам находятся на рассмотрении Фонда.

По состоянию на 4 октября 2022 года в План-график по Чувашской Республике включено 10 объектов, соответствующих критериям отнесения их к числу проблемных.