ПАВЕЛ ДАНИЛОВ,

вице-премьер — министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии:

«До конца этого года мы планируем восстановить права всех обманутых дольщиков, а это более 1700 человек. Всего в Чебоксарах ведется восстановление прав дольщиков на восьми объектах… В республике действует региональный механизм восстановления прав дольщиков, в рамках которого инвесторам в качестве компенсации за завершение строительства объектов предоставляются в аренду земельные участки без проведения торгов. Именно благодаря данному механизму в этом году нам удастся решить проблему обманутых дольщиков, ожидающих жилье с 1990-х годов».