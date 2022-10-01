В 2023 году в Чебоксарах ожидается сдача трех долгостроев

Проезд Соляное, площадь Речников, улица Калинина — для кого-то из наших читателей это всего лишь названия чебоксарских улиц. А для дольщиков это знаковые точки на карте города, где неприлично затянулось строительство многоквартирных домов, в которые они уже должны были въехать. 11 октября проблемные объекты на этих улицах посетил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Павел Данилов.

Жилой дом по проезду Соляное сразу бросается в глаза — он значительно выигрывает по высоте (16 этажей) у соседних, «низкорослых» построек. Появление на стройплощадке представительной делегации (кроме министра здесь были сотрудники городской администрации, прокуратуры, Фонда защиты дольщиков и представители СМИ) не отвлекло строителей от работы. Перекрывая шум стройки, заместитель директора ООО «ТехСтройКазань» Арслан Хисматуллин рассказал: «На сегодняшний день общие строительные работы завершаются. В октябре планируем закончить кирпично-кладочные работы, а в ноябре завершить кровельные. По графику задержек нет».

Вопрос соблюдения графика выполнения работ — один из главных. Его руководитель Минстроя озвучивал за время пребывания на объекте неоднократно, и каждый раз получал один ответ: «Отставаний нет». «Хорошо, — не унимался Павел Данилов. — Так, значит, тепловой контур закрываете в декабре, подаете тепло и начинаете внутреннюю отделку?» Подрядчик и на это ответил утвердительно. И тут же встал вопрос о полной сдаче дома. Министр напомнил, что согласно дорожной карте проекта объект планируется сдать летом следующего года. Подрядная организация заверила, что к этому все и идет, дом сдадут в назначенный срок — в 3-м квартале 2023 года.

Павел Данилов, вице-премьер — министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики: «У нас есть некоторые объекты, которые сдаются в этом году, а есть и те, которые сдаются в следующем. В начале года было 16 объектов и более двух тысяч дольщиков. В этом году уже шесть объектов исключены из реестра обманутых дольщиков, а до конца года должны из этого списка исключить еще три объекта. В 2023 году мы должны закрыть весь реестр обманутых дольщиков и восстановить их права в полном объеме».

В этот же период, кстати, должны сдать и многоквартирный жилой дом на площади Речников, который также числится в списке долгостроев. Готовность дома — 59%, с января 2022 года строительно-монтажные работы на объекте осуществляет генподрядчик ООО «Глобус». По словам коммерческого директора строительной компании Алексея Васильева, монтаж монолитных конструкций завершен, кирпичная кладка выполнена на 98%, ведутся работы по внутренним инженерным сетям. Ну и главное — отставания от графика выполненных работ нет.

Правда, остаются некоторые нерешенные вопросы с газоснабжением, водоснабжением, поставкой витражей. Но, как заверил подрядчик, они активно решаются. Чтобы они решились наверняка, Павел Данилов даже обозначил срок для прояснения ситуации: «До второго ноября мы должны переговорить с Водоканалом, «газовиками» и с поставщиком витражей». В целом же явных рисков не сдать дом у подрядчика нет.

Еще один проблемный дом — на улице Калинина, позиция 83. Дом находится в статусе долгостроя уже много лет. Еще в декабре 2020 года уставшим от ожидания дольщикам обещали сдать дом через год. Но этого не случилось. «Этот дом «тяжелый». Тут, к сожалению, за то время пока он строился, изменились некоторые технические условия, выросла этажность, поэтому появились новые требования к подъездным группам, которые были перепроектированы и в полном объеме заново монтировались», — рассказал журналистам глава Минстроя. При этом Павел Данилов констатировал, что до конца года этот дом сдать не успеют — это должно случиться в январе 2023 года. А пока он будет на постоянном контроле республиканского Минстроя, с еженедельными выездами на объект. Также Павел Данилов поручил подрядчику увеличить число строителей