Специалист Минстроя Чувашии посетила Китай в рамках программы «Архитекторы.рф»

Под землей — магазины и детсадовский паркинг

Опыт Китая и дальнейшие перспективы сотрудничества с этой страной изучают не только правительственные делегации, группы бизнесменов и промышленников. С архитектурными наработками коллег из Поднебесной недавно познакомилась проектировщик и специалист отдела архитектуры и градостроительства Минстроя Чувашии Светлана Максимова. В КНР она отправилась как участница пятого потока федеральной программы «Архитекторы.рф».

Кадры решают все

«Впервые я услышала о программе, когда еще училась на третьем курсе стройфака ЧГУ, — говорит Светлана. — А через несколько лет мне довелось к ней присоединиться. Это здорово расширяет профессиональные горизонты. Предыдущие потоки побывали в Армении, Франции, Турции, Нидерландах. А мы отправились на Восток».

Программа «Архитекторы.рф» существует пятый год. Она стартовала по поручению Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Проводит ее ДОМ.РФ при поддержке Минстроя России и Правительства РФ. «Это прекрасная идея. Она очень востребована, — считает Светлана Максимова. — Чтобы создавать комфортную городскую среду, нужны продвинутые специалисты в области градостроительства».

Каждый год из нескольких тысяч заявок отбираются сто. В образовательной программе, длящейся полгода, четыре модуля. Сначала в Москву — на лекции, мастер-классы, экскурсии. Затем — в один из регионов страны, а дальше — за ее пределы. И заключительный этап — работа над общими проектными треками. Светлана выбрала группу, чье направление — будущее торговых центров.

ВИТАЛИЙ МУТКО, генеральный директор «ДОМ.РФ»: «Архитекторы.рф» — это не только образовательная программа, но и сообщество специалистов, которые предлагают новые идеи для развития наших городов. Проектировщики, архитекторы, государственные и муниципальные служащие получают знания о самых передовых и успешных урбанистических практиках и учатся комплексному подходу к преобразованию территорий и сохранению исторического наследия. Улучшение качества жизни граждан через создание комфортной городской среды — задача, которой уделяют большое внимание Президент и правительство страны».

«Качественное решение может принять только профессионал»

«Что бросилось в глаза сразу, как только оказались в Поднебесной — много зелени, — говорит Светлана. — Везде островки незнакомых растений — причудливых, узорчатых, разноцветных; они украшают трассы, эстакады, дома. Газоны вдоль дорог сплошные, даже клочка земли не увидишь, и после дождя грязи не бывает. К природе здесь неравнодушны и виртуозно вписывают ее в урбанистическую среду, которая становится уютной, удобной и в чем-то почти домашней. Такому грамотному подходу стоит поучиться».

В Ханчжоу, городе с 13-миллионным населением участники программы посетили архитектурный университет. Недавно в Ханчжоу завершились летние Азиатские игры, а проектная группа при вузе как раз готовила многие объекты к этим спортивным соревнованиям. Интересным стал и визит в детский сад. Пять корпусов, соединенных переходами, и в каждом на первом этаже — спортзал и бассейн, на четвертом — столовая. Второй этаж отведен для малышей, третий — для ребят постарше. Одна из фишек в том, что на улицу, в общую игровую зону посредине, они могут спуститься по горке — просто взять и съехать. Предусмотрен и подземный паркинг для родителей, приезжающих на машинах — чтобы не создавать пробки. В садиках Чувашии о таком сервисе пока остается только мечтать…

«В целом в Китае уделяют большое внимание планировке территорий. Ведь мало создать красивое здание, его нужно включить в общий архитектурный контекст. Китайцы делают это мастерски, — заметила Светлана. — А еще они ценят профессионализм». Один архитектор, проводивший экскурсию на объекте культурного наследия, по шагам объяснял свои решения, как и что именно менять. «А как же общественные слушания?» — спросили гости из России. «Я специалист, — ответил он. — Обычные люди — нет. Качественное решение может принять только профессионал». Но хотя официальной процедуры слушаний в Китае нет, встречи с жителями все-таки проводятся, чтобы узнать их мнение.

Общение Привычные социальные сети и поисковики в Поднебесной не работают, но есть своя система, с помощью которой можно общаться, оплачивать покупки, делать онлайн-заказы. А СМС китайцы пишут иероглифами — с помощью клавиатуры они собираются по частям, как пазлы.

Высокие рекорды Шанхая

Когда-то название этого города было нарицательным и обозначало хаотичную густонаселенную застройку с разномастными лачугами. Но с конца прошлого века Шанхай стал кардинально менять свое лицо. Сейчас это современный мегаполис, где живут 26 млн жителей и тянутся к небу более 50 небоскребов (говорят, по их количеству Китай уже перегнал Америку).

Река Хуанпу делит Шанхай на две части. К ней выходит знаменитая набережная Вайтань. С нее открывается невероятная панорама на район Пудун с небоскребами. Изогнутая спиралью Шанхайская башня в 632 метра — третье по высоте сооружение в мире, а ее смотровая площадка — первая (на 118-119 этажах, на уровне 546 м). В самом Шанхае эту башню по росту вряд ли кто опередит, поскольку сейчас там действует ограничение по высоте — не более 600 метров.

«Здание Всемирного финансового центра прозвали «открывашкой», — показывает очередную фотографию Светлана. Из-за отверстия в верхних этажах оно действительно похоже на откупориватель бутылок. Про этот 492-метровый небоскреб даже байка ходит: якобы сначала его проектировали японцы и сделали просвет круглым. Стало похоже на японский флаг. Тогда местные специалисты переделали проект, придали просвету форму четырехугольника.

Еще одна шанхайская высотка, «Жемчужины Востока» (468 м) — самая высокая телебашня в Азии и третья в мире. А башня «золотого процветания» Цзинь Мао (421 м) — самая высокая гостиница в мире в 88 этажей. Что ни здание, то рекорд и эксклюзив. «А вечером все подсвечено, представляете, как красиво? Просто нереальный урбанистический пейзаж из будущего», — не скрывала впечатлений собеседница. К слову, подсветка работает в Шанхае только с 6 до 10 вечера. Архитектура «высшего пилотажа» украшает город, формирует его неповторимый облик. Но есть и другая сторона медали, говорят китайцы — в таких небоскребах нет большой потребности, как правило, они не эксплуатируются полностью.

В многоэтажках летают вверх-вниз скоростные лифты, они могут развивать скорость до 9 метров в секунду. Вот на таком поднималась Светлана Максимова на верхний, 42-й этаж высотки с офисами. Но куда больше градостроителя из Чувашии интересовал торговый центр внизу, пристроенный к этой высотке. И вот долгожданная экскурсия!

Совеременные объекты Подземный торговый центр площадью 50 тысяч квадратных метров — один из примеров грамотной организации пространства. За счет интересных планировочных решений и обилия зелени он очень гармонично вписан в застройку и почти незаметен — можно даже пройти мимо. Два этажа под землей просматриваются сквозь фигурные проемы в кровле — посмотришь вниз и увидишь «балкончики» с пышной растительностью, мощеные дорожки… Дождь им не страшен, за счет сливной системы на тротуаре не будет даже луж. А макет этой «глубинной» коммерческой территории можно увидеть на 42 этаже офисного здания: нажмешь на кнопку, и уменьшенная копия торгового центра поднимается, чтобы показаться в подробностях.

Скотобойня как объект культурного наследия

Есть в Шанхае и традиционные китайские домики — пагоды. Раньше их просто сносили по ветхости. Но сейчас в стране плотно работают с объектами культурного наследия, и эти образцы старинного зодчества стараются сохранять. «Для этого есть своя методика — здание поднимают и передвигают, его фундамент укрепляют и ставят дом обратно», — посвятила в тонкости Светлана. Кварталы старого двух-трехэтажного Китая пахнут специями и едой, которую здесь продают на каждом углу.

К культурному наследию в Шанхае отнесли и здание… скотобойни, возведенное в 1933 году. На тот момент оно считалось новым словом в строительстве подобных сооружений: планировка была замысловатой, чтобы живой скот не пересекался с мертвыми тушами. По закольцованным рампам животных загоняли в стойла, по узким мостикам — в шахту забоя. А узорчатые окна, покрывшие весь фасад, обеспечивали вентиляцию. Теперь это — современное общественное пространство с кафе, магазинами, развлечениями — уникальный опыт реставрации объекта с приобретением новых функций.

Немного местного колорита

Машин на улицах Шанхая не так много для крупного мегаполиса. И они не создают особого шума, потому что большинство из них ездят на электротяге. Номера для автомобилей покупают отдельно, и они очень дорогие. Зато везде скутеры, велосипеды, мопеды, электросамокаты — это очень популярный в городе транспорт. А на скоростных поездах со скоростью 300-400 км в час от Шанхая до Ханчжоу можно доехать за 40 минут.

Контрасты проявляются в деталях. Так, закрывающиеся сенсорные урны — примета «умного города» — соседствуют с бельем, которое сушится на балконах 50-этажных жилых высоток. Все вывески — на китайском, иероглифами. Исключение разве что магазины люксовых брендов, которые «говорят» на английском. Еда острая, с разнообразными специями, вместо хлеба — рис. Едят в основном палочками. В качестве экзотического деликатеса можно попробовать гусиные и куриные лапки, жареных сверчков или же блюдо из черепахи.

Национальный колорит во всей красе представлен на пешеходной улице, которая выходит к набережной Вайтань. Там можно увидеть дам в кимоно и купить сувениры. «Народ в этой стране доброжелательный, все улыбчивые. К гостям, особенно из России, относятся с радушием», — подчеркнула Светлана. Наши страны интересны друг другу».