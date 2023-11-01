В Минстрое ответили на публикацию о проблемах со строительством детских площадок

Вчера на одном из интернет-ресурсов была опубликована статья, посвященная благоустройству межквартальных детских игровых зон и работе АНО “Институт территориального развития”.

В Минстрое Чувашии расценили данную информацию как «крайне вольное изложение обсуждаемой темы», подчеркнув, что все запланированные работы по строительству таких детских площадок завершены, объекты сданы и уже функционируют.

В министерстве также отметили, что вопросы законности тех или иных действий должны решаться в судебном порядке, а на данный момент нет ни одного решения суда по этому вопросу, поэтому они не допустят «огульной интерпретации своей работы» и оставляют за собой право защищать честь и репутацию.

Стоит отметить, что сайт, на котором была опубликована критическая статья, не является официальным СМИ, поэтому не несет в полной мере ответственности за достоверность представленной информации. В ведомстве призвали доверять только проверенным данным и официальным СМИ.