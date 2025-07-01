Минспорта и Гостехнадзор Чувашии презентовали свои стратегии развития до 2030 года

От стадионов до техосмотра

В республике планомерно модернизируются ключевые направления региональной экономики. На очередном заседании Высшего экономического совета под председательством Главы Чувашии Олега Николаева были рассмотрены сразу две стратегии — отраслей спорта и технического надзора. Каждая из них по-своему отражает приоритеты Чувашии: здоровье, безопасность, технологии и будущее.

Отраслевой министр Василий Петров представил участникам заседания новую Стратегию развития физической культуры и спорта. Ее девиз звучит как манифест: «Чувашия спортивная, любимая, твоя!» — не просто красивые слова, а четко сформулированная цель: сделать физическую активность неотъемлемой частью жизни каждого жителя.

Василий Петров начал с итогов предыдущего «отчетного периода» (2020–2024 гг.). Сделано много — впечатляют и цифры, и динамика: уровень вовлеченности в спорт вырос на 14%, к активной физической культуре подключились дополнительно 130 тысяч человек. Чувашия вошла в десятку лучших регионов России по доступности спортивной инфраструктуры. 98 объектов построено и модернизировано за пять лет. В рамках программ «Самбо в школу», «Плавание для всех», «Активное долголетие» к занятиям присоединились тысячи детей и пожилых людей.

Теперь Чувашия делает следующий шаг. Новая стратегия предполагает 144 проекта по ключевым направлениям: массовый спорт, спорт высоких достижений, адаптивный спорт, цифровизация, кадры, инфраструктура. Наиболее масштабными станут Центр водных видов спорта, Многопрофильный центр зимних видов спорта и Дворец единоборств. Уже начаты подготовительные работы. По оценке министра, к 2030 году прирост охвата населения увеличится еще на 7,5%, появится около 600 новых рабочих мест.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул важность командной работы, так как спорт — это не только здоровье, но и инструмент формирования сильного сообщества, продвижения региона и мотивации молодежи. Председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков также поддержал стратегию и отметил, что в ней учтены запросы общества и реальные ресурсы. И обратил внимание в своем выступлении на важный момент — по сути, боль многих горожан. Чувашия неузнаваемо изменила территории школ — те же самые спортивные площадки по уровню своему готовы принимать серьезные соревнования. Но есть требования по безопасности, и они теперь за забором и часто закрыты. «Но это же неправильно! — посетовал Анатолий Аксаков. — Такие серьезные вложения сделаны в инфраструктуру, а по итогу жители микрорайонов лишь издалека любуются покрытием беговых дорожек и футбольных полей». Как расшить этот узел, будут думать и, скорее всего, решение найдут — спортплощадки не должны пустовать, и с этим сложно поспорить.

Василий Петров завершил свое выступление фразой, которую цитировали потом многие участники встречи: «Давайте вместе сделаем Чувашию лучшей версией самой себя. Потому что спорт объединяет, укрепляет и дарит нам уверенность в завтрашнем дне!»

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,Глава Чувашии: «Стратегия про спорт нас всех зажгла. Желающих выступить и внести свою лепту в развитие этого направления было много, и это очень здорово. На мой взгляд, стратегия очень продуманная, системная, очень грамотно и логично организованная. Важно, что мы будем и дальше развивать инфраструктуру, сдадим все объекты, наполним их нужным содержанием. Проекты, которые представлены, позволят реализовать и загрузку школьных стадионов через программу дворовых тренеров, и развитие спорта высших достижений. Особое внимание в том числе участникам специальной военной операции. Теперь важно активно включиться в ее реализацию и добиться всех намеченных результатов, действуя командно, четко и слаженно».

Во второй части заседания начальник Гостехнадзора Чувашской Республики Владимир Димитриев презентовал Стратегию развития службы до 2030 года. Суть — сделать инспекцию не только эффективной, но и максимально ориентированной на людей, с минимумом формальностей и максимумом цифровых решений.

Ведомство обслуживает растущий парк техники: уже более 28 тысяч единиц, включая внедорожные машины, сельхозтехнику, аттракционы и спецтранспорт. Только за последние 5 лет количество квадроциклов и снегоходов увеличилось на 151%. Это вызов, на который инспекция отвечает новыми подходами.

Среди уже достигнутых результатов — почти стопроцентный перевод взаимодействия на портал госуслуг, запуск электронных паспортов самоходных машин, чат-бот для консультаций, оптимизация процессов техосмотра (время сократилось с 60 часов до 1 часа), дистанционные экзамены и проактивное информирование граждан.

Инспекция удостоена серебряной медали Минсельхоза РФ за оптимизацию техосмотра и стала лидером по информационной работе среди региональных служб.

В ближайшие годы Гостехнадзор сосредоточится на следующих задачах: полный переход на электронный документооборот; внедрение ИИ в обработку заявок и обращений; развитие бережливых технологий и фабрики процессов; закупка мобильной техники и внедорожного транспорта для осмотров на местах; организация выдачи номеров через постаматы; повышение правовой грамотности владельцев техники.

Олег Николаев отметил, что Гостехнадзор выполняет важнейшую роль: от его работы зависит не только безопасность в сельском хозяйстве или на дорогах, но и повседневная жизнь граждан. В ведении службы многое, с чем сталкиваются люди — от аттракционов до аэропортов. Глава Чувашии поддержал стремление ведомства стать лидером цифровизации в своей сфере и подчеркнул, что это возможно только при грамотной организации и мотивации команды.

Участники заседания пришли к единому мнению: стратегии и Минспорта, и Гостехнадзора — это не просто документы, а четкие и реалистичные шаги к улучшению качества жизни, безопасности, имиджа региона. Обе концепции получают поддержку и становятся частью Комплексной программы развития Чувашии на ближайшие годы.