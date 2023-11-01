Ученики чебоксарской школы № 62 сдавали нормативы ГТО

Есть первые знаки отличия!

На несколько часов ученики чебоксарской школы № 62 ощутили себя в роли спортсменов, борющихся за секунды, сантиметры и высокие результаты, — в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спартак» они сдавали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

Ежегодно в республике растет число любителей спорта и здорового образа жизни, присоединяющихся к движению ГТО. Для популяризации физкультурно-спортивного комплекса региональный оператор организует республиканские фестивали ГТО среди школьников, студентов, трудовых коллективов. Набирают обороты и групповые сдачи нормативов — школы, больницы, социальные учреждения собирают команды и подают заявки для выполнения испытаний в ближайшем центре тестирования.

…Школьники, вышедшие из раздевалки в спортзал, поначалу выглядели несколько сонными. Ситуация не осталась без внимания сопровождавшего их учителя физкультуры школы № 62 Сергея Максимова — он попросил ребят построиться и сделать зарядку, чтобы их мышцы пришли в тонус.

Оказалось, что нынешняя групповая проверка испытаниями комплексом ГТО — далеко не первая для учеников школы № 62. «Мы популяризируем здоровый образ жизни, третий год проводим мини-фестиваль ГТО у себя в школе, а потом уже приходим в центры тестирования. С каждым годом число детей, желающих сдать нормативы, только растет, — отметил Сергей Максимов. — У нас сдача нормативов не заменяет уроки физкультуры: комплекс ГТО — это дополнительная возможность улучшить физическую подготовку детей. Сейчас на сдачу нормативов пришли мои ученики, а через пару недель другой наш учитель придет со своими классами».

Особую активность во время сдачи ГТО проявлял ученик 11-го класса Иван Силанов. Он подбадривал друзей и радовался их отличным результатам, а сам перед каждым испытанием делал упражнения на растяжку.

«Самым страшным испытанием для меня были наклоны на гибкость, — признался Иван корреспонденту «СЧ». — Сильно сомневался, что сумею сдать их на «золото». Но у меня все получилось! Раньше я не сдавал комплекс ГТО, но в спорткомплекс пришел с боевым настроем. Моей главной целью было сдать нормативы на золотой знак, чтобы получить дополнительные баллы при поступлении в вуз».

А вот шестиклассница Юлия Максимкина пока не думает о преимуществах, которые дает успешная сдача ГТО при поступлении в университет. «Сейчас я очень хочу получить свой первый знак отличия, — рассказала она. — К сдаче нормативов мы готовились на уроке физкультуры — выполняли специальные упражнения, которые очень сильно мне помогли».

Между тем

К движению ГТО присоединяются и самые юные жители нашей республики. Как рассказал в своем телеграм-канале министр спорта Чувашии Василий Петров, на базе новочебоксарской спортшколы № 1 воспитанники детского сада № 12 «Золотой ключик» приобрели первые знания об испытаниях комплекса «Готов к труду и обороне» и его знаках отличия и попробовали свои силы в забегах. «Именно в детстве закладывается любовь к спорту, и прекрасным инструментом для этого является комплекс ГТО», — отметил министр.