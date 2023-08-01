Есть чем гордиться!..

В Чебоксарах отметили 100-летие Минспорта Чувашии.

В минувший уикенд отечественное спортивное сообщество отпраздновало круглую дату — 100-летие со дня образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Вековой юбилей отметили как Минспорта России, так и профильные региональные министерства, включая Чувашию.

В День физкультурника Театр оперы и балета в Чебоксарах, где прошли торжественные мероприятия, был оформлен в спортивном стиле. В фойе разместили импровизированную беговую дорожку, вдоль нее — стенды, рассказывающие о становлении спорта в Чувашии, его развитии, успехах. Преодолел условную спринтерскую (совсем не обязательно со спринтерской скоростью, даже наоборот) дистанцию — ознакомился с историей спорта республики.

Успехов на спортивном поприще наша республика достигла немало. Нам есть чем и кем гордиться, благо Чувашия воспитала многочисленных олимпийских чемпионов, чемпионов мира, призеров этих соревнований, победителей и медалистов многих и многих других. С другой стороны, наша республика зарекомендовала себя и как блестящий организатор соревнований любого уровня, включая международный. Явное свидетельство тому — желание Всероссийской федерации легкой атлетики проводить чемпионаты России из года в год именно у нас. Это помогло усилить и туристический потенциал республики: ну как не захотеть приехать в Чебоксары, увидев прекрасные панорамы города во время прямых трансляций федерального телеканала «Матч ТВ»?

Автограф будущей звезде

Обо всем этом вспоминали уже на сцене театра, помимо спорта высших достижений не забыв упомянуть и о массовом спорте. Так, Глава Чувашии Олег Николаев отметил вклад и спортсменов, и тренеров, и организаторов в наши успехи, а также рассказал о проектах, которые вот-вот будут реализованы.

«Я хочу сказать слова благодарности тренерскому составу и спортсменам за повседневный и ответственный труд, который вы выполняете. Вы — люди, увлеченные спортом, наполняете смыслом и содержанием работу по созданию широкой спортивной инфраструктуры в Чувашии», — сказал Николаев.

«Строятся объекты, оснащаются современным инвентарем и оборудованием, чтобы потом встречать жителей разных возрастов и давать им возможность заниматься физической культурой и спортом высших достижений. Также реализуются различные программы в школах, такие как «Шахматы в школах», «Самбо — в школу!» и другие, строятся школьные стадионы, в этом году их будет 39. Детско-юношеской спорт является фундаментом для спорта высших достижений. Важно не останавливаться и двигаться вперед. Надо ставить амбициозные задачи и слаженно работать над их реализацией», — отметил он.

Войдя в здание Театра оперы и балета, Николаев тоже внимательно ознакомился с историей развития чувашского спорта, хотя с учетом его вовлеченности в эту деятельность, надо полагать, что он и так уже знает немало. Здесь Глава Чувашии встретил юного любителя футбола с мячом, на этом мяче и расписался. Возможно, тем самым вдохновив мальчишку на успехи в спорте, и лет через 10-15 мы уже не будем удивляться его присутствию в составе сборной России…

ДОСЛОВНО ОЛЕГ МАТЫЦИН, министр спорта России: «В этом году мы отмечаем 100-летие системы управления отечественным спортом. Для нас это важный рубеж — время оценить, сколько всего было сделано и сколько еще нам предстоит. Перед нами стоит важная задача — повысить качество жизни россиян через вовлечение в спортивный и активный образ жизни. Ведь здоровая нация — это основа государства».

Юбилей и личный, и профессиональный

Среди тех, кого на сцене выделили персонально, — министр спорта Чувашии Василий Петров. Тонкость момента еще и в том, что как раз в тот день Василию Владимировичу исполнилось 60 лет. Но, как отметил депутат Анатолий Аксаков, самых теплых слов о себе юбиляр заслужил и своими действиями на профессиональном поприще. «Петров не дает мне покоя каждый день, постоянно теребит меня. Мы постоянно обсуждаем с ним все новые и новые проекты, спорим. Человек он горячий, иногда посылаем друг друга», — весело рассказал Аксаков. Заодно он добавил, что такой мощной команды в правительстве за свою богатую политическую деятельность он не припомнит.

Сам Петров выразил надежду на то, что республика подарит нам еще немало чемпионов.

«Я искренне надеюсь, что юбилейный год будет насыщен спортивными мероприятиями, которые привлекут население для занятий физической культурой и спортом, а на пьедесталах соревнований различного уровня мы увидим еще больше представителей нашего региона. Хочется поблагодарить сотрудников сферы физической культуры и спорта за их самоотверженную и плодотворную работу по поддержке спортсменов и развитие спорта», — заявил министр.

Между тем Глава республики вручил Василию Петрову Медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Награды и благодарности также получили пятикратная чемпионка мира по парашютному спорту Мая Костина, председатель Регионального отделения физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» в Чувашской Республике Василий Шоркин, заслуженный мастер спорта СССР по баскетболу Виктория Демьянская, заслуженные мастера спорта СССР по легкой атлетике Валентина Егорова и Елена Николаева, тренер по боксу Спортивной школы имени олимпийского чемпиона В.С. Соколова Владимир Железнов и другие ветераны и работники спортивной сферы.

Специально выучу чувашский

На празднике спорта Чувашии присутствовали и федеральные гости. Например, президент Союза биатлонистов России, трехкратный чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр Виктор Майгуров. Выйдя на сцену, он спохватился, что не выучил чувашский язык для приветствия, но пообещал исправиться к своему следующему приезду.

«Поздравляю сегодняшних юбиляров, которые получили заслуженные награды — за свой труд, а труд тренера, специалиста в области физической культуры и спорта очень непростой. Спасибо вам за то, что вы тренировали нас, тренируете наших детей, наверное, уже и внуков. Низкий вам поклон. Также хотелось сказать спасибо Олегу Алексеевичу, его команде, за то, что сейчас делается в Чувашской Республике в плане развития физической культуры и спорта. Знаю, что он личным примером показывает, насколько важна вовлеченность каждого жителя нашей страны в эту историю, для того, чтобы у нас в первую очередь была здоровая нация», — обратился ко всем участникам праздника Майгуров.

Ранее в тот же день Виктор Майгуров побывал на месте строительства биатлонного центра в Чувашии. Здесь в субботу заложили камень под строительство лыже-роллерной трассы, в церемонии поучаствовал и глава СБР.

«Иногда у меня спрашивают: ну а когда окупятся новые объекты? Я отвечаю: они окупятся всегда. Мы получим здоровую нацию, у нас 100% будут новые звездочки, чемпионы республики, страны, олимпийские чемпионы. Я готов сказать и за свой вид спорта: спасибо за тот объект, который вы строите. Буквально через несколько месяцев я с удовольствием вернусь в Чувашию для того, чтобы перерезать ленточку на этом объекте. Уверен, что он будет служить не только лыжникам и биатлонистам, но и всем жителям Чувашии!» — отметил Майгуров, отдельно поздравив Василия Петрова с юбилеем.

Но праздник спорта — это не только речи на сцене, пусть и эмоциональные, зажигательные. В программу торжественных мероприятий органично вписалось выступление творческих и спортивных коллективов. В результате зрители (по факту — герои праздника) не только видели музыкальные и акробатические этюды, но и живо на них реагировали. Выступления танцевально-спортивных ансамблей отчетливо показали: со спортом в Чувашии все будет хорошо, несмотря на внешние факторы.

Кстати, зрители были активны на протяжении всего праздничного вечера, они были словно вовлечены в процесс на сцене. И даже во время речей то и дело раздавалось из зрительного зала: «Ура! Ура! Ура!». Складывалось впечатление, что ты находишься не в камерной обстановке, присущей театру, а как раз-таки на стадионе. Праздник спорта удался, иначе и не скажешь.