Рекорды и достижения

В фокусе внимания — объекты, люди, соревнования

Для спортивной отрасли республики прошлый год сложился весьма плодотворно — Чувашия приняла масштабные соревнования, а количество наших атлетов, включенных в состав сборных России по различным видам спорта, достигло рекордного уровня. Общие итоги 2024 года подвел в беседе с журналистами «Советской Чувашии» министр физической культуры и спорта региона Василий Петров.

И «Волгу» открыли, и спортшколы обновили

В Чувашии созданы необходимые условия как для подготовки профессиональных спортсменов, так и для занятий физкультурой приверженцами здорового образа жизни. По словам Василия Петрова, за последние пять лет построены и реконструированы более 50 спортивных объектов. Кроме того, отремонтированы 47 республиканских и муниципальных школ.

В прошлом году распахнули двери стадион «Волга» и крытый ледовый каток в микрорайоне «Новый город». Сейчас на стадии завершения находятся строительство лыжероллерной трассы Центра зимних видов спорта и первого крытого футбольного манежа в республике, а еще ведется строительство Центра водных видов спорта.

«С 2022 года в Чувашии действует понятная и прозрачная процедура предоставления субсидий на проведение капитального и текущего ремонта спортивных объектов муниципальных спортивных школ. Это осуществляется на конкурсной основе», — отметил Василий Петров.

Воспитываем чемпионов

Появление современных спортивных объектов на карте республики служит хорошим подспорьем для подготовки профессиональных атлетов, добивающихся максимальных результатов на российских и международных соревнованиях. Василий Петров отметил, что за последние годы при содействии Главы Чувашии Олега Николаева обновилась система поддержки спорта высших достижений, которая приносит хорошие плоды. На сегодняшний день 342 представителя региона входят в составы сборных России по различным видам спорта — это рекордный показатель.

«Большую роль в таком прогрессе сыграли меры поддержки спортсменов и тренеров, и эта работа продолжается. Так, прошедшие в 2024 году Игры стран БРИКС были приравнены к чемпионатам мира, а спортсмены из Чувашии, выступившие в составе сборной России, а также их тренеры были премированы за достижение высоких спортивных результатов», — подчеркнул Василий Владимирович.

К сведению На Играх БРИКС наши атлеты завоевали шесть наград.

Министр заявил, что в 2024 году Чувашия приняла более 60 всероссийских и межрегиональных соревнований. Здесь выделяются состязания в «королеве спорта». В Чебоксарах в июле состоялись Кубок России по легкой атлетике и первенство России по ходьбе — по итогам представители республики взяли четыре медали. Старты транслировал телеканал «Матч ТВ».

Также в домашних стенах наши атлеты с ограниченными возможностями выиграли 19 медалей чемпионатов России по спорту лиц с ПОДА и спорту слепых в дисциплине «легкая атлетика».

В республике состоялись два всероссийских состязания по шахматам — во второй раз прошел этап детского Кубка России и впервые — финал соревнований.

«В финале выступили 64 сильнейших шахматиста страны. Мы гордимся, что представитель Чувашии Ярослав Слаутин выиграл «серебро» среди мальчиков до 9 лет и получил путевку на первенство России 2025 года. В этом году мы снова примем этап соревнований», — отметил Василий Петров.

В прошлом году Чувашия стала хозяйкой первенства России по смешанному боевому единоборству ММА. В соревнованиях участвовали около 400 спортсменов из более 50 регионов страны, а наши атлеты выиграли пять медалей.

Еще в сентябре 2024 года республика впервые приняла чемпионат России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба», а также межрегиональный детский турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех». Команды по следж-хоккею «Атал» и хоккею для незрячих «Юман» победили в своих дивизионах. Василий Петров сообщил, что благодаря высокому уровню организации и проведения турнира Чувашия получила право принимать соревнования на ближайшие пять лет.

В успехах спортсменов огромную роль играет медицинское обслуживание. По словам Василия Владимировича, с 2024 года спортсмены Чувашии, являющиеся членами сборных команд России, впервые начали получать бесплатную медицинскую помощь в Федеральном центре травматологии за счет средств республиканского бюджета. В частности, это проведение операций после полученной спортивной травмы или углубленное обследование.

«Направление спортсменов в Центр травматологии осуществляется по решению Комиссии Минздрава Чувашии и ходатайству Центра спортивной подготовки имени А. Игнатьева, — сообщил Василий Петров. — Также с этого года на базе республиканского Центра спортивной медицины и лечебной физкультуры осуществляется углубленный медосмотр спортсменов с 18 лет за счет средств республиканского бюджета».

Также министр отметил, что с 2025 года спортивные соревнования, входящие в календарный план Минспорта Чувашии, будут обеспечены скорой помощью за счет средств республиканского бюджета.

В рейтинге ГТО не сбавляем позиций

Поклонники здорового образа жизни проверяют физическую форму, выполняя нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». В 2024 году сохранилась положительная тенденция — на протяжении четырех кварталов подряд Чувашия по оценке эффективности реализации комплекса ГТО занимала восьмое место в России и первое — в ПФО.

Также Василий Петров заявил, что в год 10-летия движения ГТО были проведены фестивали среди различных категорий населения: трудовых коллективов, школьников, студентов, семейных команд, участников специальной военной операции. Впервые в Чувашии для сдачи нормативов объединились сотрудники средств массовой информации. А в 2025 году республика готовится принять Всероссийский этап фестиваля ГТО.

В свою очередь, развивается спортивная инфраструктура. Министр напомнил, что центры тестирования ГТО действуют во всех муниципалитетах республики.

«С 2019 года в республике созданы 23 площадки ГТО, и каждая из них позволяет вести самостоятельную подготовку и выполнять нормативы комплекса ГТО. В ближайшие три года в Чувашии появятся еще 14 таких площадок, — заявил Василий Петров. — Их приоритетное размещение — на территории школ в муниципальных округах республики. Это позволит охватить регулярными занятиями физической культурой и спортом больше детей, что, несомненно, укрепит их здоровье».

Кроме того, в 2024 году на средства республиканского бюджета был закуплен комплекс спортивно-технологического оборудования отечественного производства для подготовки и выполнения нормативов. Его можно легко транспортировать и оперативно устанавливать во время выездных сдач нормативов. Аналогичное оборудование используется в ходе проведения всероссийских соревнований комплекса ГТО.

Стоит отметить, что с 2025 года будет доступен налоговый вычет за знак отличия ГТО и прохождение диспансеризации.

Кстати Чувашия продолжает выполнять задачу, поставленную Президентом России Владимиром Путиным, по увеличению доли систематически занимающихся спортом до 70% к 2030 году. Сегодня этот показатель составляет около 60%.

Спортивное достояние республики

Национальная чувашская борьба керешу была включена в программу первых Всемирных игр национальных видов единоборств, прошедших в 2023 году в ледовом дворце «Чебоксары Арена». Тогда сборная России заняла первое место в общекомандном зачете.

Василий Петров заявил, что в 2025 году планируется принять вторые по счету Игры. Кстати, оргкомитет по подготовке к соревнованиям уже сформирован, а сейчас разрабатываются концепция и формат проведения турнира.

«В ходе рабочей встречи с исполнительным директором Российского союза боевых искусств Рамилем Габбасовым была достигнута договоренность о проведении в рамках Игр чемпионата мира по всестилевому каратэ — одному из популярных видов единоборств в России и Чувашии», — рассказал Василий Петров.

Конечно, керешу останется в программе и вторых Игр. Отделения по национальной чувашской борьбе открыты в республиканских и муниципальных спортивных школах. В 2024 году были утверждены правила по этому виду спорта, а также условия присвоения разрядов и званий.

«Керешу стало украшением Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве — мы презентовали борьбу гостям выставки как в рамках профильных дней, так и на празднике Акатуй, — подчеркнул Василий Петров. — Ярко и масштабно прошли первые официальные соревнования по чувашской национальной борьбе керешу — чемпионат и первенство республики, участниками которого на базе стадиона «Волга» стали более 360 спортсменов из всех муниципальных образований Чувашии».

Также в 2024 году в Чувашии на базе столичной спортшколы № 11 был создан республиканский центр единоборств «Керешу», где занимаются более 800 детей.

«Радует, что в республике развивается порядка 20 видов единоборств, а спортсмены Чувашии показывают высокие результаты — у нас есть чемпионы России, Европы и мира. Особенно единоборства в нашей республике востребованы среди детей и молодежи — эти виды спорта не требуют больших вложений в экипировку, инвентарь, снаряжение, они доступны. Это важно, ведь сегодня стоит задача — декоммерциализация детско-юношеского спорта. И новый центр единоборств вносит свой вклад в решение этой задачи», — заявил Василий Петров.

Справка «СЧ» В Чувашии успешно реализуются всероссийские проекты «Zа самбо» и «Самбо в школу», направленные на развитие самообороны без оружия. Их главная задача — оснащение спортивных залов и популяризация этого отечественного вида спорта. С 2023 года более чем в 6,5 раза увеличилось количество вовлеченных в самбо школьников. А в 2024 году к реализации проектов присоединились еще десять школ Чувашии. В республике самбо занимаются более 4600 человек.

Детский отдых — в приоритете

В Чувашии продолжается реализация крупных всероссийских проектов «Губернаторский лагерь» и «Страна Героев». Конечно, воплощение идей потребовало усилий многих людей, объединенных главной задачей — созданием условий для качественного детского отдыха и оздоровления. А для этого первым делом нужно было подготовить инфраструктуру.

«Наши физкультурно-оздоровительные центры «Росинка» и «Белые камни» нуждались в перезагрузке, и в их обновлении помогла Концепция развития специализированных республиканских оздоровительных центров развития детей, утвержденная в 2022 году Распоряжением Кабинета министров Чувашии, — сказал Василий Петров. — За несколько лет на территории центров прошла масштабная работа — появились новые современные спортивные объекты, прошел ремонт спальных корпусов, закуплена новая мебель и многое другое. С привлечением федеральных субсидий проектов «Спорт — норма жизни» и «Бизнес-спринт» появились доступные уличные спортплощадки для занятий различными видами спорта и выполнения нормативов ГТО».

Сначала был запущен проект «Губернаторский лагерь», а первой площадкой для его реализации стали «Белые камни». Вожатые и педагоги прошли обучение, также была проделана большая работа по обеспечению необходимой методической базой для воплощения образовательных программ и осуществления качественного отдыха детей по стандартам «Артека». С 2024 года «Губернаторский лагерь» перешел в круглогодичный формат. Если раньше отдых по традициям «Артека» был организован только в период летних каникул, то теперь эта практика успешно продолжена и в учебное время. Стать участниками проекта можно бесплатно на конкурсной основе за счет средств республиканского бюджета. К слову, с 2025 года дети смогут отдохнуть по стандартам «Артека» на базе «Росинки».

В свою очередь, Чувашия принимала всероссийский военно-исторический лагерь «Страна Героев», где ребята изучали военную историю нашей страны, осваивали азы социального проектирования.

«Для изучения дети выбирали одно из четырех образовательных направлений — «Защитники», «Хранители истории», «Волонтеры Победы» или «Медиа Победы». Примечательно, что Чувашия стала первой площадкой реализации проекта, где участники смен выполняли нормативы комплекса ГТО, — отметил Василий Петров. — Также у ребят была очень насыщенная и разнообразная программа по знакомству с различными видами спорта, в том числе с чувашским национальным видом единоборств керешу».

Лидеры по цифровизации

В рамках международного форума «Россия — спортивная держава» Минспорта Чувашии третий год подряд занимает первое место во Всероссийском конкурсе «Цифровая трансформация российского спорта» в номинации «Лучший региональный орган управления физической культурой и спортом». Учет данных ведется в автоматизированной информационной системе «Мой спорт». С 2022 года в ней начали работать все республиканские и муниципальные школы, а с 2023 года подключились региональные федерации.

«В АИС «Мой спорт» зарегистрированы все 53 спортивные школы Чувашии, 85 спортивных федераций ведут работу по вводу данных в информационную систему — это касается календарного плана и результатов официальных спортивных мероприятий, — отметил Василий Петров. — У родителей есть возможность в дистанционном формате выбрать на карте республики спортивное учреждение в шаговой доступности и записать своего ребенка. Сегодня 25 учреждений спортивной подготовки Чувашии ведут прием таких заявлений».

Также система позволяет следить за расписанием тренировочного процесса, достижениями ребенка, а спортсменам — совершенствоваться и видеть прогресс своими глазами. В базе ведутся электронные журналы и электронные паспорта спортсменов.

В свою очередь, Минспорта Чувашии принимает через «Госуслуги» заявления на присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, а также аккредитацию спортивных федераций.