Поздравление министра спорта Чувашии Василия Петрова с Новым годом

Дорогие друзья!
Уходящий год принес нам яркие победы и незабываемые эмоции. В этом году мы отметили 100-летие системы управления отечественным спортом. По всей стране, в том числе и в Чувашии, было проведено огромное количество соревнований, чествований, мастер-классов, автограф-сессий, встреч с ветеранами спорта.
Хочу выразить благодарность всем спортивным школам, федерациям, общественным организациям, спортсменам, тренерам, ветеранам и волонтерам за ту колоссальную работу, которую вы проделали в этом году! В будущем году нас ждут новые задачи и амбициозные проекты на благо чувашского и российского спорта.
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия! Пусть новый год подарит только радостные моменты и новые свершения.
Занимайтесь спортом! С Новым годом, друзья!
Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики В.В. Петров