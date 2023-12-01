Поздравление министра спорта Чувашии Василия Петрова с Новым годом

Дорогие друзья!

Уходящий год принес нам яркие победы и незабываемые эмоции. В этом году мы отметили 100-летие системы управления отечественным спортом. По всей стране, в том числе и в Чувашии, было проведено огромное количество соревнований, чествований, мастер-классов, автограф-сессий, встреч с ветеранами спорта.

Хочу выразить благодарность всем спортивным школам, федерациям, общественным организациям, спортсменам, тренерам, ветеранам и волонтерам за ту колоссальную работу, которую вы проделали в этом году! В будущем году нас ждут новые задачи и амбициозные проекты на благо чувашского и российского спорта.

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия! Пусть новый год подарит только радостные моменты и новые свершения.

Занимайтесь спортом! С Новым годом, друзья!

Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики В.В. Петров