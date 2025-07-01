Элина Семенова стала чемпионкой России по маунтинбайку

Воспитанница чувашской школы велоспорта Элина Семенова завоевала золотую награду чемпионата страны в дисциплине «маунтинбайк — кросс-кантри — короткий круг», который проходил в городе Белокуриха Алтайского края. Велогонщица буквально на последних метрах «додавила» своих соперниц в борьбе за первое место. Отметим, что ранее Элина финишировала на второй позиции в рамках четвертого этапа Российской серии по маунтинбайку «Золотые горы». Глава Чувашии Олег Николаев поздравил спортсменку с заслуженными медалями, а также пожелал ей новых достижений и ярких гонок.