Элина Семенова стала чемпионкой России по маунтинбайку

Воспитанница чувашской школы велоспорта Элина Семенова завоевала золотую награду чемпионата страны в дисциплине «маунтинбайк — кросс-кантри — короткий круг», который проходил в городе Белокуриха Алтайского края. Велогонщица буквально на последних метрах «додавила» своих соперниц в борьбе за первое место. Отметим, что ранее Элина финишировала на второй позиции в рамках четвертого этапа Российской серии по маунтинбайку «Золотые горы». Глава Чувашии Олег Николаев поздравил спортсменку с заслуженными медалями, а также пожелал ей новых достижений и ярких гонок.
Опубликовано: 24 июля 2025 г.
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