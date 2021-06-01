В Чебоксарах прошел чемпионат и первенство Чувашии по маунтинбайку

«Бегом, бегом», «Ну же, давай, поднажми», — то и дело слышались крики тренеров, родителей и просто друзей, пришедших 12 и 13 июня поддержать участников чемпионата и первенства Чувашии по маунтинбайку в дисциплинах «гонка в гору» и «кросс-кантри». Соревнования проходили на трассе Республиканской спортивной школы олимпийского резерва № 7 имени Валерия Ярды.

«Гонка в гору хоть и короткая, но здесь есть своя особенность, результат у ребят во многом зависит от того, как они разомнутся перед стартом, — рассказывает тренер Надежда Пашкова. — А разница с лидером может составлять буквально секунды».

В числе подопечных у опытного тренера восемь ребятишек в возрасте от 10 лет и старше. Есть среди них и начинающие ребята, которым извилистые тропки в оврагах и серпантинные дорожки пока даются с трудом.

«Были трудные моменты на некоторых особо крутых подъемах», — делится впечатлениями юный велоспортсмен Арсений Дмитриев. Он, как и большинство детей его возрастной группы 11–12 лет, уже успешно добрался до финиша и присоединился к своим родителям. Теперь надо дождаться окончания гонки, в которой участвует его старший брат Даниил, выступающий в категории 12–13 лет. Глава семейства Олег Дмитриев доволен выступлениями своих сыновей. По его словам, они с женой никогда не пропускают гонки своих детей и даже выезжают для этого в районы, где в отличие от столицы Чувашии болельщиков хватает не всегда.

Поделилась впечатлениями от соревнований и студентка спортивной школы олимпийского резерва № 7 Светлана Петрова. 19-летняя девушка уже шесть лет занимается велоспортом, но «гонка в гору» натренированной велоспортсменке показалась немного трудной. Дисциплина «кросс-кантри» ей больше по душе.

По результатам стартов в дисциплине «гонка в гору» лидером в группе от 18 лет и старше среди мужчин стал Евгений Евграфов, а среди женщин — Валерия Семенова. Среди юниоров лучший результат показал Даниил Карпов, а среди юниорок — Анна Порфирьева. В возрастной категории 15–16 лет лидерами стали Антон Николаев и Анжелика Петрова. Среди их младших товарищей юношей и девушек 13–14 лет первые места оставили за собой Даниил Дмитриев и Элина Семенова. А в группе ребят 11–12 лет лидерами стали Максим Платонов и Эльза Ильина.

Фото Максима Васильева



















































