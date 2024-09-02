Велогонщики из Чувашии продолжают радовать отличными результатами

Медальные заезды в гору

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды продолжают радовать отличными результатами. На сей раз велогонщики из Чувашии завоевали пять наград по итогам Кубка и первенства России по маунтинбайку в дисциплине «гонка в гору». Соревнования прошли в Псебае Краснодарского края.

В состязаниях приняли участие более 120 спортсменов со всей страны. По итогам заездов в Кубке России Алина Карлова завоевала серебряную медаль, сообщили в Минспорте Чувашии.

По результатам первенства страны среди юношей 15-16 лет «золото» взял Денис Романов. В аналогичной возрастной группе у девушек на верхнюю ступень пьедестала почета поднялась Элина Семенова. Второе место у девушек 13-14 лет заняла Евгения Адушева. Еще одну медаль в копилку сборной Чувашии принес Иван Кузьмин, ставший бронзовым призером среди юношей того же возраста.

Фото cap.ru: По ходу сезона Денис Романов (в центре) демонстрирует отличные результаты на престижных соревнованиях.